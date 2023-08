Zombieverse : mais en quoi consiste l'étrange nouvelle télé-réalité de Netflix ?

Netflix lance une nouvelle téléréalité sud-coréenne, entre The Walking Dead et All of us are dead, ce mardi 8 août 2023.

C'est une télé-réalité inédite qui débarque sur Netflix ce mardi 8 août 2023. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent binge-watcher les épisodes de la première saison de Zombieverse. Dans cette téléréalité sud-coréenne, des candidats se retrouvent plongés dans un scénario digne de The Walking Dead ou All of us are dead : un virus se propage dans Séoul. Les participants vont devoir tout faire pour survivre à cette apocalypse de zombies.

Dix candidats participent à cette première saison de Zombieverse : l'actrice Lee Si-young (Sweet Home), l'entrepreneur et animateur Ro Hong-chul, l'humoriste Park Na-rae, le rappeur DinDin, la chanteuse Tsuki, le sportif Yoo Hee-kwan, l'acteur Yiombi Jonathan, l'actrice Yiombi Patricia, Kkwachu Hyung et Dex vont devoir survivre à l'apocalypse et réussir plusieurs épreuves dans l'espoir de rester dans le jeu. Des figurants ont également été engagés dans le rôle des morts-vivants.

Quel est le concept de Zombieverse ?

La téléréalité Zombieverse repose sur un amusant concept, à défaut d'être novateur. Un virus de zombie se propage à Séoul, en Corée du Sud, et dix participants doivent relever des épreuves et tout mettre en oeuvre pour survivre. Pour jouer les morts vivants qui sèment le chaos dans la capitale sud-coréenne, Netflix a engagé des figurants.

Qui sont les candidats de Zombieverse ?

Lee Si-young

Ro Hong-chul

Park Na-rae

DinDin

Tsuki

Yoo Hee-kwan

Yiombi Jonathan

Yiombi Patricia

Kkwachu Hyung

Dex

Où voir Zombieverse en streaming ?

Zombieverse est une télé-réalité qui n'est pas diffusée à la télévision. Pour découvrir les épisodes, il faut avoir un abonnement à une plateforme de streaming, et pas n'importe laquelle, puisque Netflix produit cette télé-réalité sud-coréenne. Le partage de compte n'étant plus possible, il faut souscrire à un abonnement, de 5,99€/mois avec publicités à 17,99€/mois avec tous les avantages.