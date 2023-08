Abonnement Disney+ : fin du partage de compte, augmentation des prix... La date des changements

Disney+ a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 10 août, une nouvelle augmentation du prix de ses abonnements. De nouvelles mesures pour lutter contre le partage de comptes ainsi qu'une offre avec publicités sont évoquées.

Disney++ s'est imposé depuis avril 2020 comme une plateforme de streaming incontournable du paysage audiovisuel. Mais celle qui est la seule à proposer les productions originales du studio, c'est-à-dire les films Disney, les productions Marvel et les productions de l'univers Star Wars, se retrouve, comme sa concurrente Netflix, confrontée à une nette diminution de ses revenus. Et alors que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood ne devrait rien arranger à cela, le groupe Disney+ a décidé de prendre le taureau par les cornes. Au programme : une nouvelle hausse du prix des abonnements, encore plus de mesures pour lutter contre le partage de comptes et une offre avec publicités.

Si vous avez décidé de souscrire à l'abonnement ou au moins de tester la formule, nous vous conseillons d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour plus d'aisance lors de la phase d'inscription (il n'est pas forcément aisé de faire toute la manœuvre avec la télécommande de son téléviseur). La première chose qu'il faut faire n'est autre que de vous diriger vers la page d'abonnement de Disney+ qui permet de s'abonner. L'inscription est très facile et se fait en plusieurs étapes :

Entrez une adresse mail Acceptez les conditions générales d'abonnement Choisissez un mot de passe sécurisé Choisissez entre la formule mensuelle et la formule annuelle puis entrez vos coordonnées bancaires Vérifiez les données de votre abonnement puis confirmez

Dans le cadre de l'arrivée du catalogue Star dans l'offre Disney+, le prix de l'abonnement avait déjà connu une augmentation. En octobre 2023, une nouvelle hausse des prix est donc attendue. Il faudra désormais compter 8,99 euros par mois pour l'offre standard, sans publicités, et permettant de télécharger du contenu.

L'offre premium, vers laquelle seront redirigés les abonnés actuels et permettant de regarder Disney+ sur quatre écrans en même temps avec une meilleure qualité des vidéos, sera facturée 11,99 euros par mois.

À noter que Disney+ compte également emboîter le pas à Netflix en proposant à son tour une offre avec publicités, mais nettement plus accessible. Pour les intéressés, il en coûtera 5,99 euros par mois.

Partenaire de Disney+, Canal+ propose à ses abonnés de profiter du nouveau service de streaming par abonnement. Rappelons qu'il est tout de même tout à fait possible de s'abonner seulement à Disney+ via une application séparée, mais certains abonnés à Canal ont, quant à eux, droit au catalogue gratuitement.

C'est le cas des abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et aux Pack Ciné Séries qui peuvent profiter de l'abonnement à Disney+. Par ailleurs, pour les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+, Disney+ leur est offert pendant 12 mois. S'il est possible d'avoir accès à Disney+ via le site officiel ou l'application, Disney+ est aussi accessible sur la chaîne 16 via les décodeurs connectés à la télévision.

Pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner aux offres Canal+ mais qui souhaitent profiter du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming, il n'y a pas d'obligation : il est possible de bénéficier de Disney+ uniquement grâce à l'application créée spécialement.

Les habitués des offres de streaming par abonnement le savent sans doute : il est souvent possible de profiter de visionnages sur de multiples écrans. Disney+ offre également cette possibilité puisque l'abonnement premium vous permet de regarder sur quatre écrans différents en simultané. Pratique quand on n'a pas envie de regarder la même chose que les enfants par exemple. Sachez par ailleurs que chaque compte abonné a la possibilité de créer sept profils différents afin de séparer les listes de lecture de chaque membre de la famille.

Pour accéder à Disney+ en France, il suffit de se rendre sur le site officiel de la plateforme ou d'y accéder via les différentes boutiques d'application. À noter que la plateforme de streaming est accessible via smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs, téléviseurs connectés, etc. Sur Canal+, Disney+ est accessible via l'application dédiée, MyCanal, ou la chaîne 16.

L'application Disney+ est trouvable sur bon nombre de supports, à commencer par les ordinateurs où elle est accessible directement via navigateur. Elle est aussi téléchargeable sur smartphones et tablettes iOS et Android via l'App Store ou le Google Play Store. Les consoles de jeux Xbox One et Playstation 4 proposent également de visionner des contenus sur Disney+. Enfin, les téléviseurs connectés smart TV ont eux aussi la possibilité de télécharger l'application voire même de l'intégrer à un raccourci sur la page d'accueil.

Pour effectuer une modification sur les contenus disponibles sur votre profil, il faut vous rendre sur le listing de profils (en haut à droite sur une page de navigateur, en bas à droite dans l'application mobile) et cliquer sur "Modifier les profils". Sélectionnez ensuite le profil que vous souhaitez gérer. Cliquez ensuite sur "Classification" et sélectionner la catégorie d'âge à laquelle le profil doit pouvoir avoir accès. Un profil adulte 18+ pourra accéder à tous les contenus du catalogue Disney+, dont les séries et films Star les plus violents, sexuels et/ou dérangeants. Bien entendu, un profil enfants sera plutôt classé 0+, 6+, 9+, 12+ selon le choix du ou des parents responsables. Pour les profils enfants, il est possible de mettre en place un code PIN afin d'éviter que les plus jeunes puissent accéder aux contenus jugés trop sensibles.

Profitez des fonctionnalités de Disney+

Disney+ propose un certain nombre de fonctionnalités auxquelles nous ne sommes pas forcément habitués. Parmi celles-ci, l'onglet "Bonus" qui permet aux abonnés de plonger un peu plus en profondeur dans les contenus qu'ils aiment (bandes-annonces, interviews spéciales, making-of...). Autre élément intéressant dans le catalogue de Disney+ : l'organisation des contenus en collections qui permet de filtrer directement vos envies à partir du menu principal. Sachez par ailleurs que si vous cliquez sur l'onglet "Recherche", vous obtiendrez une liste de toutes les collections disponibles (Disney Channel, films et séries de princesses Disney, X-Men, Toy Story, Cars Mickey...).

Créer différents profils sur Disney+

Par ailleurs, sachez qu'il est possible de créer un total de sept profils par compte abonné à Disney+. Cela permet de créer et de tenir une liste de lecture et de suggestions personnalisées à chacun de ces profils. Dans le menu de création des profils sur Disney+, vous pouvez d'ailleurs activer le mode profil pour enfants ce qui permettra d'afficher une interface ainsi que des contenus adaptés. Dans un profil enfants, Disney+ propose des catégories différentes avec notamment une mise en avant des films et séries liés à Mickey ou aux princesses Disney. Les classiques de l'animation Disney et les dessins animés en général sont présents en nombre tout comme les séries Disney Channel et les courts-métrages produits par Pixar et Disney.

Modifier les sous-titres

Il est aussi possible de modifier le sous-titrage lors de vos visionnages sur Disney+ pour par exemple augmenter la taille des sous-titres. Une fois la vidéo lancée, cliquez sur la bulle dédiée aux sous-titres en haut à droite de l'écran. Une fois l'écran permettant de choisir la langue de la version ainsi que celle des sous-titres, vous devez cliquer sur la roue crantée en haut à droite de l'écran. Celle-ci vous montre à quoi ressemble les sous-titres à l'heure actuelle. Les options du dessous permettent de modifier aussi bien leur taille que leur police voire même leur fond pour les rendre encore plus visibles.