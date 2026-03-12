Virgin River : une saison 8 est-elle déjà prévue sur Netflix ?

La saison 7 de "Virgin River" est sortie le 12 mars 2026. La série américaine romantique de Netflix est bien partie pour durer et devenir l'une des plus longues de la plateforme de streaming.

Parmi les séries les plus longues de Netflix, on compte Orange is the New Black, House of Cards, The Crown, mais aussi Virgin River. L'adaptation de la saga littéraire de Robyn Carr se poursuit sur la plateforme de streaming, avec la sortie de sa septième saison ce jeudi 12 mars 2026. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter : non seulement la saga compte 19 romans, mais la série elle-même a déjà été renouvelée pour une suite.

Avant même la sortie de la septième saison de Virgin River, la huitième a été officialisée par Netflix. La série réconfortante et bonbon de la plateforme reviendra bien prochainement pour de nouveaux épisodes. "En mon nom et au nom de toute la famille Virgin River, nous sommes éternellement reconnaissants à Netflix et aux fans de nous avoir permis de poursuivre ce voyage avec ces personnages bien-aimés ", a déclaré Patrick Sean Smith, créateur de la série, sur le site Tudum de la plateforme de streaming pour célébrer le renouvellement du programme.

La date de sortie de la saison 8 de Virgin River n'est pas encore connue. Logique, puisque la saison 7 vient à peine de débarquer sur Netflix. Si l'on se concentre sur le rythme de diffusion des autres épisodes, on peut toutefois tabler sur une sortie au cours de l'année 2027 : il a en effet fallu attendre seulement un an et quelques mois entre les sorties de chaque saison de la série. Un rythme de diffusion rare pour Netflix, qui a habitué ses abonnés à attendre parfois plusieurs années pour retrouver ses programmes chouchous.

Quelle est l'intrigue de Virgin River ?

Mel, infirmière en deuil, répond à une annonce pour travailler dans la ville reculée de Virgin River en Californie et laisser ainsi ses souvenirs douloureux derrière elle. Mais elle découvre qu'il n'est pas si facile de s'intégrer, même si les habitants semblent très accueillants, et qu'il va d'abord lui falloir guérir du passé.

Quels acteurs au casting de Virgin River ?

Alexandra Breckenridge : Melinda "Mel" Monroe

Martin Henderson : Jack Sheridan

Annette O'Toole : Hope McCrea

Tim Matheson : Dr Vernon "Doc" Mullins

Colin Lawrence : John "Preacher" Middleton

Lauren Hammersley : Charmaine Roberts

Jenny Cooper : Joey Barnes

Ben Hollingsworth : Dan Brady

Grayson Gurnsey : Ricky

Sarah Dugdale : Lizzie

Zibby Allen : Brie Sheridan

Marco Grazzini : Mike Valenzuela

Mark Ghanimé : Dr Carmeron Hayek

Kai Bradbury : Denny Cutler

Où voir Virgin River en streaming ?

La série Virgin River n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vue qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Netflix pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 7,99 euros/mois (avec publicités) à 21,99 euros/mois (sans publicité).