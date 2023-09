Chère petite : de quoi parle ce thriller allemand en six épisodes ?

Chère petite est une mini-série allemande, disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Thriller psychologique courant sur six épisodes, Chère petite est une mini-série allemande disponible le 7 septembre sur Netflix. Réalisée par Isabel Kleefeld, elle est adaptée du roman à succès Liebes Kind de l'autrice Romy Hausmann sorti en 1999.

Le casting de la série est essentiellement allemand et peu connu à l'international, excepté Haley Louise Jones, citoyenne britannique vivant à Cologne et que l'on a vu dans la série britannique Professeur T. Quant à Jeanne Goursaud, actrice franco-allemande à la double nationalité mais qui fait toute sa carrière dans son pays natal l'Allemagne, elle figure au casting de Barbares, une série historique originaire également d'Outre-Rhin, elle aussi disponible sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Chère petite ?

Lena vit recluse sous l'emprise de son mari dans une cabane ultra-sécurisée avec ses deux enfants Hannah et Jonathan. Elle parvient à échapper à son terrible ravisseur mais après un accident très grave, elle se retrouve à l'hôpital avec sa fille. Quand elle se réveille, elle doit faire face à une autre enquête, non résolue, sur une sinistre disparition survenue treize ans plus tôt.

Quels acteurs au casting de Chère petite ?

Kim Riedle : Lena

Naila Schuberth : Hannah

Sammy Schrein : Jonathan

Hans Löw : Gerd Bühling

Haley Louise Jones : Aida Kurt

Justus Von Dohnanyi : Matthias Beck

Julika Jenkins : Kardin Beck

Birge Schade

Christian Beermann

Özgür Karadeniz

Jeanne Goursaud

Séraphina Maria Schweiger

Où voir Chère petite en streaming ?

Pour regarder le thriller psychologique allemande Chère petite fort de six épisodes, rendez-vous est pris sur la plateforme de streaming Netflix. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès aux programmes proposés par la marque au N rouge. Le service étant payant, il vous en coûtera 5,99 euros par mois pour la formule avec publicités et 17,99 euros par mois pour la formule avec tous les avantages sans publicité. D'autres offres existent entre cette gamme de prix.