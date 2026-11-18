L'adaptation en série de la saga littéraire jeunesse fait son retour sur Disney+ cette semaine.

Après avoir été adaptée à deux reprises au cinéma, Percy Jackson, la célèbre saga littéraire fantastique de Rick Riordan trouve un second souffle sur petit écran. Depuis le 19 décembre 2023, les abonnés de Disney++ suivent l'histoire d'un adolescent qui découvre qu'il est un demi-dieu et part à l'aventure avec ses amis Annabeth Chase et Grover Underwood pour tenter de calmer la colère de Zeus.

Alors que les adaptations cinématographiques de la saga, Percy Jackson : Le Voleur de foudre (réalisé par Chris Colombus en 2010) et Percy Jackson : La Mer des monstres (Thor Freudenthal, 2013), n'avaient pas vraiment séduit le public, Disney+ a décidé de ne pas reproduire les erreurs de ses prédécesseurs et d'essayer de respecter le plus possible les livres pour cette nouvelle série en live action. En effet, Rick Riordan lui-même a mis la main à la pâte en contribuant à la réalisation de Percy Jackson et les Olympiens aux côtés de Jon Steinberg et Dan Shotz. La série a été un succès critique et populaire, cumulant 13,3 millions de vues en six jours après la diffusion du premier épisode.

La saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens est mise en ligne à partir du 20 novembre 2026. Elle adapte le troisième roman écrit par Rick Riordan, Le Sort du Titan. Dans ces nouveaux épisodes, Annabeth Chase se retrouve enlevée par le Titan Kronos, tandis que la déesse de la chasse, Artémis, est portée disparue. Percy Jackson va devoir tout faire pour sauver Annabeth, libérer la déesse et empêcher la destruction de l'Olympe.



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Quelle est l'intrigue de Percy Jackson et les Olympiens ?

Percy Jackson et les Olympiens suit le scénario de la saga originale, en commençant par Le Voleur de foudre pour la saison 1. La série raconte les aventures de Percy Jackson, un jeune demi-dieu moderne qui, du haut de ses 12 ans, apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Après avoir découvert qu'il était le fils de Poséidon, avec ses amis Annabeth, la fille d'Athéna, et Grover, un satyre, Percy se retrouve investi d'une mission : retrouver l'éclair perdu de Zeus (que celui-ci l'accuse d'avoir volé) et sauver sa mère, détenue par Hadès dans les Enfers.

Quels acteurs au casting de Percy Jackson et les Olympiens ?

Walker Scobell : Percy Jackson

Leah Sava Jeffries : Annabeth Chase

Aryan Simhadri : Grover Underwood

Virginia Kull : Sally Jackson

Glynn Turman : Chiron / Mr. Brunner

Jason Mantzoukas : Dionysos / Mr. D

Megan Mullally : Alecto / Ms. Dodds

Timm Sharp : Gabe Ugliano

Dior Goodjohn : Clarisse La Rue

Charlie Bushnell : Luke Castellan

Adam Copeland : Arès

Olivea Morton : Nancy Bobofit

Suzanne Cryer : Echidna

Jessica Parker Kennedy : Méduse

Lin-Manuel Miranda : Hermès

Jay Duplass : Hadès

Timothy Omundson : Héphaïstos

Lance Reddick : Zeus

Toby Stephens : Poséidon

Tamara Smart : Thalia Grace

Olive Abercrombie : Bianca Di Angelo

Saara Chaudry : Zoë Nightshade

Dafne Keen : Artémis

Holt McCallany : Atlas

Où voir Percy Jackson et les Olympiens et streaming ?

Percy Jackson et les Olympiens est disponibles sur Disney+. Pour découvrir la série, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement est disponible à 6,99 euros par mois (avec publicités), 10,99 euros par mois (standard sans publicités) ou 15,99 euros par mois (premium sans pub).