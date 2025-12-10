Percy Jackson et les Olympiens : vous ne comprendrez rien à la saison 2 si vous ne vous souvenez pas de ces intrigues

L'adaptation en série de la saga littéraire jeunesse fait son retour sur Disney+. Mais un récap est indispensable avant de lancer la saison 2.

Après avoir été adaptée à deux reprises au cinéma, Percy Jackson, la célèbre saga littéraire fantastique de Rick Riordan trouve un second souffle sur petit écran. Depuis le 19 décembre 2023, les abonnés de Disney++ suivent l'histoire d'un adolescent qui découvre qu'il est un demi-dieu et part à l'aventure avec ses amis Annabeth Chase et Grover Underwood pour tenter de calmer la colère de Zeus.

Alors que les adaptations cinématographiques de la saga, Percy Jackson : Le Voleur de foudre (réalisé par Chris Colombus en 2010) et Percy Jackson : La Mer des monstres (Thor Freudenthal, 2013), n'avaient pas vraiment séduit le public, Disney+ a décidé de ne pas reproduire les erreurs de ses prédécesseurs et d'essayer de respecter le plus possible les livres pour cette nouvelle série en live action. En effet, Rick Riordan lui-même a mis la main à la pâte en contribuant à la réalisation de Percy Jackson et les Olympiens aux côtés de Jon Steinberg et Dan Shotz. La série a été un succès critique et populaire, cumulant 13,3 millions de vues en six jours après la diffusion du premier épisode.

La saison 2 est mise en ligne le 10 décembre 2025. Percy et ses amis vont se lancer à l'assaut de la Mer des monstres, alors que la Colonie des Sangs-Mêlés est menacée. Il faut toutefois garder plusieurs éléments de la première saison et de la mythologie de la saga en tête avant de lancer les nouveaux épisodes. Nous vous proposons un récap ci-dessous (avec spoilers) pour que vous ne soyez pas totalement perdus.

Percy Jackson, 12 ans, voit sa vie basculer lorsqu'il découvre qu'il est un demi-dieu (ou sang-mêlé) et que son meilleur ami, Grover, est un satyre qui a pour mission de le protéger. Car de nombreuses créatures mythologiques veulent sa perte : en cherchant à le protéger, sa mère Sally est alors portée disparue suite à l'attaque d'un minotaure, que Percy réussira trop tard à abattre.

L'adolescent trouve alors refuge au sein de la Colonie des Sang-Mêlés, un campement qui rassemblent d'autres demi-dieux comme lui. Percy se lie d'amitié avec Annabeth Chase, fille d'Athena, Luke Castellan, fils d'Hermès, et Clarisse La Rue, fille d'Arès. Il découvre également l'histoire de Thalia, fille de Zeus et proche de Luke et Annabeth, qui s'est sacrifiée pour protéger la Colonie. Zeus l'a alors transformé en pin au sommet de la Colline des Sang-Mêlé, qui marque la frontière entre la Colonie et le monde des mortels. Elle renforce ainsi la force protectrice de la barrière.

Après avoir cherché son lien de parenté, Percy est revendiqué par Poséidon et découvre donc qu'il est le fils du dieu de la Mer et qu'il possède des pouvoirs liés à l'eau. Percy se lance alors dans une quête majeure : retrouver la foudre de Zeus. Le jeune garçon suspecte Hadès du vol et part pour les Enfers, où sa mère est également détenue. Annabeth et Grover l'accompagnent alors dans sa quête, qui lui font rencontrer les dieux Hermès, Arès, Héphaïstos, mais également Méduse et la Chimère.

Une fois aux Enfers, Percy et ses amis découvrent qu'Hadès n'est pas responsable du vol de la foudre de Zeus, contrairement à Arès. Il apprend alors que c'est Cronos qui a organisé les vols en raison d'une rancune de longue date contre ses enfants (Zeus, Poséidon, Héra, Hestia, Chiron, Hadès et Déméter). Percy promet au dieu des enfers de lui ramener son casque d'invisibilité qui se trouve en possession d'Arès. En échange, il libère sa mère. Percy affronte et blesse le dieu de la guerre, et honore sa part du marché, tout en récupérant la foudre de Zeus.

Percy se rend alors à l'Olympe, qui se trouve au sommet de l'Empire State Building. Malgré les avertissements de Percy, Zeus refuse un temps d'être raisonné, jusqu'à l'intervention de Poséidon. Le dieu de la foudre et de la mer décident d'avertir le conseil de la menace de Cronos. Une fois de retour à la Colonie des Sang-Mêlé, Percy découvre que Luke est le voleur de foudre. Son ami le trahit avant de s'enfuir du camp. Le trio se sépare alors pendant une année : Percy retrouve sa mère, Annabeth part renouer avec ses proches, tandis que Grover se lance dans la quête de Pan.

Quelle est l'intrigue de Percy Jackson et les Olympiens ?

Percy Jackson et les Olympiens suit le scénario de la saga originale, en commençant par Le Voleur de foudre pour la saison 1. La série raconte les aventures de Percy Jackson, un jeune demi-dieu moderne qui, du haut de ses 12 ans, apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Après avoir découvert qu'il était le fils de Poséidon, avec ses amis Annabeth, la fille d'Athéna, et Grover, un satyre, Percy se retrouve investi d'une mission : retrouver l'éclair perdu de Zeus (que celui-ci l'accuse d'avoir volé) et sauver sa mère, détenue par Hadès dans les Enfers.

Quels acteurs au casting de Percy Jackson et les Olympiens ?

Walker Scobell : Percy Jackson

Leah Sava Jeffries : Annabeth Chase

Aryan Simhadri : Grover Underwood

Virginia Kull : Sally Jackson

Glynn Turman : Chiron / Mr. Brunner

Jason Mantzoukas : Dionysos / Mr. D

Megan Mullally : Alecto / Ms. Dodds

Timm Sharp : Gabe Ugliano

Dior Goodjohn : Clarisse La Rue

Charlie Bushnell : Luke Castellan

Adam Copeland : Arès

Olivea Morton : Nancy Bobofit

Suzanne Cryer : Echidna

Jessica Parker Kennedy : Méduse

Lin-Manuel Miranda : Hermès

Jay Duplass : Hadès

Timothy Omundson : Héphaïstos

Lance Reddick : Zeus

Toby Stephens : Poséidon

Où voir Percy Jackson et les Olympiens et streaming ?

Percy Jackson et les Olympiens est disponibles sur Disney+. Pour découvrir la série, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement est disponible à 6,99 euros par mois (avec publicités), 10,99 euros par mois (standard sans publicités) ou 15,99 euros par mois (premium sans pub).