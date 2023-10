Everything Now : synopsis, casting, streaming… Tout sur le teen drama de Netflix

"Everything Now", nouvelle série britannique pour ados, est sortie le 5 octobre 2023 sur Netflix. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce programme.

Everything Now arrive sur nos écrans. Il s'agit d'une série pour ados développée et écrite par Ripley Parker (22 ans). Dans ce premier opus, la jeune scénariste (qui n'est autre que la fille de l'actrice Thandiwe Newton et du réalisateur Ol Parker ainsi que la sœur de Nico Parker, qui joue le rôle de Sarah dans The Last of Us), se focalise sur des thématiques actuelles comme, entre autres, les problèmes de trouble alimentaire auxquels sont confrontés de nombreux adolescents. Dans la veine de séries comme Sex Education ou Hearstopper, Everything Now parle de l'envie de vivre intensément tout et tout de suite d'une jeune adolescente Britannique.

Quelle est l'intrigue d'Everything Now ?

Everything Now met en scène une lycéenne de 16 ans, Mia Polanco, qui, après un long séjour à l'hôpital pour cause d'anorexie, réalise que ses amis ne l'ont pas attendue pour vivre leur vie et ont bien changé depuis son départ. Ils ont en effet tous vécu des expériences qu'elle ne connaît pas encore. Pour Mia, pas question de laisser passer ses plus belles années : elle dresse une liste de choses à faire pour rattraper son retard. Premières fêtes, premier amour, premier baiser… Mia veut tout expérimenter, mais au fil de ce parcours initiatique, elle devra aussi apprendre à faire face à l'imprévu.

Quels acteurs au casting d'Everything Now ?

Sophie Wilde : Mia Polanco

Lauryn Ajufo : Becca

Harry Cadby : Cameron

Noah Thomas : Will

Stephen Fry : Dr Nell

Niamh McCormack : Alison

Sam Reuben : Alex

Vivienne Acheampong : Viv

Alex Hassell : Rick

Où voir Everything Now en streaming ?

Si vous avez envie de découvrir la vie trépidante de Mia Polanco et de ses amis, bonne nouvelle : les huit épisodes de la première saison d'Everything Now sont disponibles en exclusivité sur Netflix le 5 octobre 2023. Pour les regarder tranquillement ou même les binge-watcher en un week-end, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix débute à 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) pour monter jusqu'à 17,99 € par mois (abonnement Netflix Premium), avec d'autres offres intermédiaires.