Ballerina : de quoi parle le thriller sud-coréen de Netflix ?

"Ballerina" est un film à suspense sud-coréen qui est sorti ce vendredi 6 octobre 2023 sur Netflix. On vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur le programme.

Après The Call, le réalisateur sud-coréen Lee Chung-hyun est de retour sur Netflix avec un nouveau thriller : Ballerina (à ne pas confondre avec le spin-off de John Wick, qui sortira en 2024). Dans ce long-métrage, l'actrice Jeon Jong-seo, qui jouait le rôle de Yeong-sook dans The Call, sera également de la partie.

De plus, elle retrouvera Kim Ji-hoon, son partenaire à l'écran dans Money Heist : Korea – Joint Economic Area, le remake coréen de La casa de papel. Avant sa mise en ligne sur Netflix le 6 octobre, la première du film est prévue le 5 octobre 2023, à l'occasion du 28e Festival international du film de Busan.

Quelle est l'intrigue de Ballerina ?

Dans Ballerina, un thriller d'action et de vengeance, Ok-ju, une ancienne garde du corps qui excelle dans les arts martiaux et le maniement des armes à feu, décide d'accomplir la dernière volonté de sa meilleure amie : venger sa mort. Regrettant de ne pas avoir pu la protéger la ballerine, Ok-ju commence à pourchasser Choi Pro, le responsable de la mort de son amie Min-hee. Convaincue que l'homme doit payer pour son crime, l'impitoyable jeune femme est prête à tout. Parviendra-t-elle à ses fins ?

Quels acteurs au casting de Ballerina ?

Jeon Jong-seo : Ok-ju

Kim Ji-hoon : Choi Pro

Park Yu-rim : Min-hee

Où voir Ballerina en streaming ?

Les fans d'action et de suspense pourront découvrir Ballerina, le nouveau long-métrage du réalisateur sud-coréen Lee Chung-hyun, à partir du 6 octobre 2023 en exclusivité sur Netflix. Pour voir ce thriller et profiter également des autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17,99 € par mois (abonnement Netflix Premium). Des offres intermédiaires sont également proposées par la plateforme.