Fair Play : de quoi parle le nouveau thriller de Netflix ?

Fair Play est un film américain disponible sur Netflix qui suit un couple d'analyste financiers qui se délite lorsque la jeune femme est promue au dépend de son fiancé. Les infos sur le programme.

Film présenté au Festival de Sundance 2023, Fair Play est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 6 octobre. Acheté par la plateforme de streaming pour une somme de 20 millions de dollars, le long métrage a été créé par la scénariste et réalisatrice Chloe Domont, dont c'est le premier long métrage mais qui a déjà mis en scène de nombreux épisodes des séries Billions, Star Trek : Discovery ou encore Suits. Cette série pose la question du couple dans le cadre professionnel et les mécaniques de pouvoir et de toxicité au sein d'une relation amoureuse.

Le film repose essentiellement sur le casting des deux comédiens qui forment le couple au centre de l'intrigue. Phoebe Dynevor, découverte mondialement grâce à son rôle-titre dans la saison 1 de La Chronique de Bridgerton et Alden Ehrenreich, passé devant la caméra de Francis Ford Coppola (Tetro , Twixt) et celle des frères Coen (Avé, César !). Sans compter son interprétation de la version jeune d'Han Solo dans le film Solo, A Star Wars Story, réalisé par Ron Howard. Le patron des deux personnages prend les traits d'Eddie Marsan (Vera Drake, Hancock, Ray Donovan).

Quelle est l'intrigue de Fair Play ?

Une promotion inattendue dans un fond d'investissement de Walt Street pousse un jeune couple, Emily et Luke, au bord de la rupture en menaçant de détruire bien plus que leurs récentes fiançailles.

Quels acteurs au casting de Fair Play?

Phoebe Dynevor : Emily

Alden Ehrenreich : Luke

Eddie Marsan : Campbell

Sebastian de Souza : Rory

Rich Sommer : Paul

Sia Alipour : Arjun

Yacine Ramoul : Jeremie

Brandon Bassir : Daw

Jamie Wilkes : Quinn

Freddy Sawyer : Derek

Geradine Somerville : la mère d'Emily

Patrick Fischler : Robert Bynes

Laurel Lefkow : la mère de Luke

Où voir Fair Play en streaming ?

Le film Fair Play est à découvrir sur Netflix, c'est-à-dire non pas sur une chaîne classique mais via une plateforme de streaming. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès au long métrage. Le service étant payant, il vous en coûtera 5,99 euros par mois pour la formule avec publicités. Plusieurs offres existent, pouvant aller jusqu'à 17,99 euros par mois pour la formule avec tous les avantages et aucune publicités.