The Gilded Age : la série pour les fans de "Downton Abbey" est de retour pour une saison 3

"The Gilded Age" est une série historique qui se déroule dans le New York de la fin du XIXe siècle. Après deux saisons diffusées en streaming sur Max, la saison 3 est disponible.

Après deux ans d'une attente interminable pour les fans, The Gilded Age revient pour une troisième saison pleine d'intrigues. Alors que la première saison a été célébrée pour la qualité de ses acteurs et de leur performance, mais aussi pour ses costumes, la saison 2 de The Gilded Age a confirmé l'essai en enchaînant les nominations aux Emmy Awards. La série historique promet une saison 3 à la hauteur des précédentes, en accueillant pour l'occasion de nouveaux personnages.

The Gilded Age est une série dramatique historique qui s'intéresse à l'apogée new-yorkais de la fin du XIXe siècle et explore les relations entre les différentes classes sociales de l'époque. Cette série est créée par Julian Fellowes, scénariste, écrivain et producteur multi-primé et notamment aux Oscars pour Gosford Park et aux Prime Time Emy Awards pour Downton Abbey.

La première et la deuxième saison de The Gilded Age sont diffusées sur Max depuis respectivement 2022 et 2023. La troisième saison de la série est diffusée en streaming depuis le 23 juin 2025, toujours sur la même plateforme.

Quelle est l'intrigue de The Gilded Age ?

New York, 1882, à deux pas de la cinquième avenue dans l'Upper East Side, deux familles voisines entretiennent des rapports conflictuels. Entre les Russell, clan nouvellement fortuné et les Van Rhijn-Brook, une riche famille au patrimoine centenaire, le torchon brûle. Suite au décès de son père, une jeune femme est soudain catapultée dans ce monde aux codes bien établis.

Quel casting pour The Gilded Age ?

Carrie Coon : Bertha Russell

Bertha Russell Morgan Spector : George Russell

George Russell Louisa Jacobson : Marian Brook

Marian Brook Denée Benton : Peggy Scott

Peggy Scott Christine Baranski : Agnes Van Rhijn

: Agnes Van Rhijn Cynthia Nixon : Ada Brook

: Ada Brook Taissa Farmiga : Gladys Russell

Gladys Russell Harry Richardson : Larry Russell

Larry Russell Blake Ritson : Oscar van Rhijn

Oscar van Rhijn Phylicia Rashad : Elizabeth Kirkland (saison 3)

Elizabeth Kirkland (saison 3) Brian Stokes Mitchell : Frederic Kirkland (saison 3)

Frederic Kirkland (saison 3) Simon Jones : Bannister

Bannister Jack Gilpin : Church

Où visionner The Gilded Age en streaming ?

La série historique écrite par le créateur de Downton Abbey, The Gilded Age, est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Max (depuis 2022 pour la saison 1 et 2023 pour la deuxième saison). Depuis le 23 juin 2025 et après deux ans d'attente, la troisième saison est également disponible. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner au service de streaming Max à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère. D'autres plus complètes, mais plus chères, existent également.