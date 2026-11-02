The Gilded Age : si vous êtes fans de "Downton Abbey", ne ratez pas cette série qui lance sa saison 4

"The Gilded Age" est une série historique qui se déroule dans le New York de la fin du XIXe siècle. La saison 4 a débuté sa diffusion le 2 novembre sur HBO Max.

The Gilded Age signe son retour pour une quatrième saison pleine d'intrigues qui a de quoi faire frémir les fans de Downton Abbey. Au cours de ses précédents épisodes, la série diffusée sur HBO Max a été célébrée pour la qualité de ses acteurs et de leur performance, mais aussi pour ses costumes.

Cette série dramatique historique s'intéresse à l'apogée new-yorkais de la fin du XIXe siècle et explore les relations entre les différentes classes sociales de l'époque. Cette série est créée par Julian Fellowes, scénariste, écrivain et producteur multi-primé et notamment aux Oscars pour Gosford Park et aux Prime Time Emy Awards pour Downton Abbey.

La première et la deuxième saison de The Gilded Age sont diffusées sur Max depuis respectivement 2022 et 2023, avant la diffusion de la saison 3, en 2025. La saison 4 vient de débuter sa mise en ligne sur HBO Max dès le 2 novembre 2026. Un épisode sera diffusé chaque lundi en France sur la plateforme de streaming.

Quelle est l'intrigue de The Gilded Age ?

New York, 1882, à deux pas de la cinquième avenue dans l'Upper East Side, deux familles voisines entretiennent des rapports conflictuels. Entre les Russell, clan nouvellement fortuné et les Van Rhijn-Brook, une riche famille au patrimoine centenaire, le torchon brûle. Suite au décès de son père, une jeune femme est soudain catapultée dans ce monde aux codes bien établis.

Quel casting pour The Gilded Age ?

Carrie Coon : Bertha Russell

Bertha Russell Morgan Spector : George Russell

George Russell Louisa Jacobson : Marian Brook

Marian Brook Denée Benton : Peggy Scott

Peggy Scott Christine Baranski : Agnes Van Rhijn

: Agnes Van Rhijn Cynthia Nixon : Ada Brook

: Ada Brook Taissa Farmiga : Gladys Russell

Gladys Russell Harry Richardson : Larry Russell

Larry Russell Blake Ritson : Oscar van Rhijn

Oscar van Rhijn Phylicia Rashad : Elizabeth Kirkland (saison 3)

Elizabeth Kirkland (saison 3) Brian Stokes Mitchell : Frederic Kirkland (saison 3)

Frederic Kirkland (saison 3) Simon Jones : Bannister

Bannister Jack Gilpin : Church

Où visionner The Gilded Age en streaming ?

La série historique écrite par le créateur de Downton Abbey, The Gilded Age, est actuellement disponible sur la plateforme de streaming HBO Max depuis 2022. La saison 4 est mise en ligne à partir du 2 novembre 2026, à raison d'un épisode par semaine. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner au service de streaming Max à partir de 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités. D'autres plus complètes, mais plus chères (la standard à 10,99 euros par mois ou la Premium à 15,99 euros par mois), existent également.