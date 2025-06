The Buccaneers : les plus Anglaises des Américaines reviennent pour une saison 2 sur Apple TV+

Place à une saison 2 pour les Américaines de "The Buccaneers", désormais bien intégrées dans la société anglaise. Les infos sur le programme disponible sur Apple TV+.

Comment faire entendre sa voix dans l'Angleterre des années 1870 ? Les jeunes femmes de The Buccaneers cherchent encore la solution dans la saison 2 diffuse Apple TV+ à partir du 18 juin 2025. Désormais liées par une sororité indéfectible, les héroïnes, plongées dans différentes situations, vont faire face à des rebondissements plus sombres touchant au mariage, à la maternité et aux conflits intérieurs. La série, qui n'est pas sans rappeler l'ambiance de la série à succès Chronique de Bridgerton est, pour rappel, adaptée du livre posthume inachevé de la romancière américaine Edith Wharton, première femme à avoir obtenu le Prix Pulitzer du roman pour son ouvrage Le temps de l'innocence.

Cette saison 2 marque l'arrivée dans le casting de Leighton Meester, star de Gossip Girl, dans le rôle d'une riche héritière américaine. La comédienne voue une véritable admiration à l'écrivaine qui l'aurait beaucoup influencée. Interviewée par le magazine Vanity Fair, elle a souligné la justesse de la représentation des violences conjugales à travers l'histoire du personnage de Jinny (Imogen Waterhouse), qui porte une autre grande intrigue des nouveaux épisodes. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur l'éventualité d'une saison 3.

Pour se glisser dans les autres jolies robes imaginées pour la série, la production a gardé les mêmes comédiennes que dans la saison 1 : Kristine Froseth, actrice et mannequin américano-norvégienne vue dans La vérité sur l'affaire Harry Quebert, Alisha Boe, actrice somali-norvégienne découverte dans 13 Reasons Why, Imogen Waterhouse actrice et mannequin britannique qui a joué dans la série américaine The Outpost. Christina Hendricks, la star de la série Mad Men fait aussi partie du casting.

Quelle est l'intrigue de The Buccaneers ?

Dans la saison 1, un groupe de jeunes et riches Américaines débarquaient dans la société londonienne corsetée des années 1870 pour séduire un aristocrate, provoquant un choc des cultures entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Dans la saison 2, les Américaines ont mûri, sont duchesse ou lady et servent de modèle à toute une vague de jeunes héritières américaines. Elles doivent lutter pour se faire entendre, ballotées par l'amour, le plaisir, la jalousie, les naissances et les décès.

Quels acteurs au casting de The Buccaneers ?

Kristine Froseth : Nan St. George

Alisha Boe : Conchita Closson

Josie Totah : Mabel Elmsworth

Aubri Ibrag : Lizzy Elmsworth

Imogen Waterhouse : Jinny St. George

Mia Threapleton : Honoria Marable

Christina Hendricks : Mrs. St. George

Guy Remembers : Theo, duc de Tintagel

Matthew Broome : Guy Thwarte

Josh Dylan : Lord Richard Marable

Barney Fishwick : Lord James Seadown

Simone Kirby : Laura Testvalley

Francesca Corney : Jean Hopeleigh

Leighton Meester : Nell (saison 2)

Où voir The Buccaneers en streaming ?

La série historique The Buccaneers est à découvrir sur Apple TV+. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 6,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Toutefois, sachez qu'Apple TV+ est également disponible dans toutes les offres de Canal+.