La réceptionniste Pokemon : la série Pokemon revient pour une saison 2

La réceptionniste Pokémon est une série d'animation exclusive qui se déroule dans l'univers Pokémon.

Depuis leur apparition à la fin des années 1990, les Pokémon ont envahi le monde. Jeux vidéo, films, séries, cartes, applications, la franchise est prolixe et les fans ravis. Depuis décembre 2023, au tour de Netflix de s'y mettre avec une série d'animation exclusive.

La réceptionniste Pokémon est une série familiale qui se déroule dans l'univers des Pokémon, mais elle se distingue complètement des autres dessins animés de la franchise, et de leur style dessiné comme un manga, puisqu'il s'agit d'une production en stop motion (animation pas à pas). Cette série, produite par le studio d'animation Dwarf, est disponible sur la plateforme de streaming Netflix depuis décembre 2023. La saison 2 est mise en ligne le 4 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue de La Réceptionniste Pokémon ?

Haru est une jeune réceptionniste chargée d'accueillir les clients de l'hôtel Pokémon. Pokémons en vacances et dresseurs se retrouvent pour passer du bon temps et profiter d'un repos bien mérité. Si pour Haru, l'amusement est aussi au rendez-vous, son quotidien se compose avant tout d'aventures et de rencontres surprenantes... Et mouvementées !

Quelle actrice doublera La Réceptionniste Pokémon ?

Rena Nōnen : Haru

Okuno Eita : Tyler

Fairouz Ai : Arisa

Takemura Yoshiko : Mme Watanabe

Où visionner La Réceptionniste Pokémon en streaming ?

La série d'animation familiale La Réceptionniste Pokémon, est diffusée sur Netflix depuis le mois de décembre 2023 pour sa première saison, le 4 septembre 2025 pour la seconde. Fan de Pokémon ? Netflix propose actuellement la série d'animation Pokémon : la Ligue Indigo. Pour (re)découvrir tous les contenus Pokemon disponibles en streaming sur Netflix, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming dès 7,99 euros par mois pour l'offre avec publicités, la moins chère. D'autres offres existent, la plus chère coûtant 21,99 euros par mois.