Pax Massilia : la série signée Olivier Marchal de retour pour une saison 2 sur Netflix

Le réalisateur et comédien Olivier Marchal signe la suite de sa série policière sur Netflix.

Forte du succès de sa saison 1 en décembre 2023, avec des chiffres records de visionnage pendant trois semaines dans les 83 territoires où Netflix est implanté, Pax Massilia revient pour une saison 2. Disponible depuis le 9 décembre 2025 sur la plateforme de streaming, elle signe le retour du duo explosif mené par Tewfik Jallab et Nicolas Duvauchelle dans la Cité phocéenne où la paix ne va pas durer longtemps ! Les six nouveaux épisodes, toujours produits par Gaumont Télévision, plongent de nouveau les spectateurs au cœur du crime organisé marseillais, avec une intrigue plus sombre et des alliances inattendues.

Dans cette série d'action, Olivier Marchal s'est entouré de Tewfik Jallab (Engrenages, Coeurs noirs, Oussekine), l'actrice franco-allemande Jeanne Goursaud, Nicolas Duvauchelle qu'il avait déjà employé dans Braquo, Lani Sogoyou (Simon Coleman) et Florence Thomassin (Une affaire de goût, L'incroyable histoire du facteur Cheval). Mais aussi Samir Boitard (Engrenages, OPJ), Moussa Maaskri (La French), et Florence Thomassin (Ne le dis à personne, Beaumarchais, l'insolent).

Quelle est l'intrigue de Pax Massilia ?

Dans la saison 1, un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux dealer afin d'éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang. Une nouvelle recrue, qui n'est pas là par hasard, les rejoint dans leur quête.

Dans la saison 2, Lyès Benamar sorti de prison et est chargé par les autorités d'infiltrer le réseau d'un vieil ami d'enfance — le criminel Ali Saïdi — dans le cadre d'un vaste plan antidrogue. Plongé dans un jeu de dupes où chaque camp trahit l'autre, il doit naviguer entre loyauté et survie tandis que Marseille sombre peu à peu dans un bain de sang.

Quels acteurs au casting de Pax Massilia ?

Tewfik Jallab : Lyès Benamar

Jeanne Goursaud : Alice Vidal

Nicolas Duvauchelle : Franck Murillo

Lani Sogoyou : Audrey Ilunga

Olivier Barthelemy : Arno Cabella

Idir Azougli : Tatoo

Florence Thomassin : Commissaire Fabiani

Samir Boitard : Ali Saïdi

Moussa Maaskri : Tarek Hamadi

Diouc Koma : Victor Miranda

Lucie Lebrun : Fanny

Foued Nabba : Kamel Saïdi

Adil Dehbi : Foudi Saïdi

Wafya Cochet Boukhari

Martial Bezot : Joe Peretto

Renaud Roussel : Marcu Sabardin

Pascale Petit : Jackie Murillo

Nassim Bouguezzi

Où voir Pax Massilia en streaming ?

Pour découvrir Pax Massilia, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Netflix. Un abonnement payant est nécessaire pour avoir accès à ce service de streaming. Le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).