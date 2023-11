La nouvelle plateforme de streaming de TF1 arrive bientôt en France, et elle sera gratuite

Une nouvelle plateforme de streaming, gratuite, va bientôt voir le jour. La première chaîne va enterrer MyTF1 pour laisser place à TF1+, avec beaucoup de changements à la clé pour les téléspectateurs.

TF1 cherche à concurrencer Netflix, Disney et Amazon. La première chaîne va prochainement lancer sa nouvelle plateforme de streaming, sobrement intitulée TF1+. A partir du 8 janvier 2024, les téléspectateurs vont pouvoir s'inscrire sur ce site entièrement gratuit (avec toujours des interruptions publicitaires), a annoncé Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, dans un entretien au Figaro.

Notons toutefois que la première chaîne mettait déjà en ligne ses programmes sur MyTF1, plateforme de replay en streaming. Avec TF1+, le groupe audiovisuel pousse le curseur encore plus loin : alors que MyTF1 offre seulement 7 jours de replay gratuit, TF1+ en proposera "trente jours minimum". Cette durée pourra ainsi aller jusqu'à quarante-huit mois pour certains programmes. Au total, ce sont plus de 15 000 heures de visionnage qui sont annoncées par le PDG du groupe.

En s'inscrivant gratuitement à TF1+, les utilisateurs auront accès aux anciennes saisons des séries et émissions cultes de la chaîne, comme The Voice ou Koh-Lanta. Mais la première chaîne proposera également des programmes exclusifs, à savoir "200 films familiaux, 200 séries" et "la première offre d'information à la demande, Top Info".

Un algorithme pour suggérer des programmes pour toute la famille

Avec TF1+, la première chaîne compte également se démarquer des autres plateformes de streaming. Dès le mois de janvier, les utilisateurs pourront découvrir l'application Top Chrono, qui "génère des résumés sur mesure" de certains matchs de l'équipe de France.

Courant mars, la Une lancera "le premier algorithme de recommandation pour l'écoute conjointe". Fini les heures à se prendre la tête avec son compagnon, sa compagne, ses enfants ou d'autres membres de la famille qui n'ont pas les mêmes goûts : cet algorithme entend suggérer des programmes adaptés à tous les profils créés sur un même compte, afin de générer des propositions adaptées aux goûts de plusieurs membres du foyer.

La fin de MyTF1

Qui dit nouvelle plateforme de streaming, dit mise à l'arrêt de MyTF1 qui va laisser sa place à TF1+. Cette nouvelle plateforme de streaming sera accessible via SFR, Bouygues Telecom et plusieurs télévisions connectées de Google, Samsung, LG, HiSense, Philips et Amazon Fire TV. Les autres box qui ne prennent pas en charge TF1+ devraient cependant continuer à proposer MyTF1.