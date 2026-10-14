Crystal Lake sur HBO : une série qui plonge dans le passé du film Vendredi 13 ?

"Crystal Lake" est une série d'horreur qui suit les événements de la saga "Vendredi 13" et remonte aux origines du meurtrier culte. Les 8 épisodes sont diffusés en streaming sur HBO Max le 15 octobre 2026.

Crystal Lake est une mini-série américaine et un prequel du premier film Vendredi 13. Depuis 1980, le tueur en série culte Jason Voorhees fait trembler les spectateurs pour leur plus grand plaisir. De nombreux produits dérivés et même des jeux vidéos lui ont été dédiés, ainsi qu'une franchise composée de neuf films diffusés entre 1980 et 2009, à l'instar de Jason X et Freddy contre Jason, qui réunit deux des plus affreux vilains du cinéma d'horreur.

La Franchise Vendredi 13, c'est aussi des séries comme L'entrepot du diable (diffusée entre 1987 et 1990) et désormais Crystal Lake avec le cinéaste Brad Caleb (Black Sails, Ça : Bienvenue à Derry) aux commandes. Plusieurs fois repoussée, la série est finalement disponible en streaming depuis le 15 octobre 2026 sur HBO Max.

Quelle est l'intrigue de Crystal Lake ?

Pamela Voorhees vit à Crystal Lake, dans le comté de Cunnigham aux États-Unis. Un an plus tôt, Jason, son fils de 11 ans, est mort noyé alors qu'il séjournait en camps de vacances et a échappé à des animateurs peu vigilants. Pour Pam, ce chagrin est impossible à surmonter, d'autant qu'elle sent que son fils est encore en vie quelque part même si personne ne la croit. Petit à petit, elle glisse dans la violence et l'horreur : Crystal Lake ne sera plus jamais une petite bourgade tranquille, mais un lieu maudit, à jamais hanté par la folie meurtrière des Voorhes.

Quel casting pour Crystal Lake ?

Linda Cardellini : Pamela Voorhees

Pamela Voorhees William Catlett : Levon Brooks

Levon Brooks Devin Kessler : Briana Brooks

Briana Brooks Cameron Scoggins : Dorf

Dorf Gwendolyn Sundstrom : Grace

Grace Callum Vinson : Jason Voorhees

Jason Voorhees Nick Cordileone : Ralph

Ralph Joy Suprano : Rita

Rita Danielle Kotch : Claudette

Claudette Phoenix Parnevik : Barry

Où visionner Crystal Lake en streaming ?

Les huit épisodes de la série Crystal Lake sont disponibles en streaming à partir du 15 octobre 2026 sur la plateforme HBO Max. La plateforme de la chaîne HBO propose également des films d'horreur culte comme The Conjuring ou The Shinning, parfaits pour se faire peur pendant à Halloween. Vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD HBO à partir de 6,99 euros.