A Knight of the Seven Kingdoms : la prochaine série Game of Thrones dévoile enfin sa bande-annonce et sa date de sortie

"A Knight of the Seven Kingdoms" est le prequel de la célèbre adaptation télévisée de Game of Thrones. Elle sera à voir en 2026 sur HBO Max.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Les fans de Game of Thrones peuvent se réjouir : après House of the Dragon, la série a droit à une nouvelle série dérivée de l'univers fantastique de George R.R. Martin. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight est l'adaptation des nouvelles Tales of Dunk and Egg, qui introduisent certains des clans de la saga du trône de fer.

Les six premiers épisodes de la saison 1 se baseront sur le premier volume d'une saga qui compte pour l'instant trois opus, mais le célèbre auteur songe déjà au quatrième tome. L'intrigue se déroule un an avant Game of Thrones (et après House of the Dragon) et se concentre sur un duo improbable : un jeune chevalier naïf mais courageux et son écuyer, en route pour un tournoi. A priori, pas de lien avec la grande histoire de Game of Thrones... Si ce n'est certains Targaryen qu'ils vont croiser sur leur route. Mais les lecteurs des nouvelles savent que la petite histoire rejoint la grande et que des rebondissements attendent les spectateurs!

Le rendez-vous est pris : A Knight of the Seven Kingdoms se dévoilera sur HBO Max à partir du 19 janvier 2026 en France. En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous. On y découvre une intrigue en apparence plus légère à hauteur d'hommes et de chevaliers (pas de dragons à l'horizon, mais la présence de certains Targaryen qui sont des lointains héritiers de personnages aperçus dans House of the Dragon).

Quelle est l'intrigue de A Knight of the Seven Kingdoms ?

Presque cent ans avant le début de Game of Throne, une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, Dunk est une jeune écuyer au service d'un vieux chevalier qui vient de mourir en route pour un prestigieux tournoi. Dunk décide alors de participer sous le nom de ser Duncan le Grand et prend sa place. Il rencontre sur sa route un jeune garçon insolent, surnommé "l'Oeuf", qu'il prend à son service comme écuyer. Mais ce dernier est pourtant bien plus que ce qu'il semble être au premier abord...

Quel casting pour A Knight of the Seven Kingdoms ?

Peter Claffey : Ser Duncan le Grand / Dunk

Dexter Sol Ansell : Oeuf

Finn Bennett : Aerion Targaryen

Bertie Carvel : Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford : Tanselle

Daniel Ings : Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell : Maekar Targaryen

Danny Webb : Ser Allan de Pennytree

Shaun Thomas : Raymun Fossoway

Edward Ashley : Ser Steffon Fossoway

Henry Ashton : Daeron Targaryen

Yousseff Kerkour : Steely Pate

Tom Vaughan-Lawlor : Plummer

Daniel Monks : Ser Manfred Dondarrion

Où voir A Knight of the Seven Kingdoms en streaming ?

Les six épisodes de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knig seront disponibles à partir du 19 janvier 2026 sur HBO, à raison d'un épisode par semaine. En France, ce sera sur HBO Max qu'il faudra se rendre pour découvrir les prochains épisodes, dans la nuit qui suit leur diffusion américaine. La plateforme de streaming propose également les autres séries dérivées de l'univers : Game of Thrones et House of the Dragon.