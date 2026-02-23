A Knight of the Seven Kingdoms : une saison 2 est-elle déjà prévue pour la série dérivée de "Game of Thrones" ?

Le spin-off de "Game of Thrones" a su conquérir les fans pour son lancement, en janvier 2026Mais quel est l'avenir de la série ?

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Les fans de Game of Thrones ont pu retourner pendant six semaines à Westeros. Après House of the Dragon, l'univers continue de s'étendre avec une nouvelle série dérivée de l'univers fantastique de George R.R. Martin. A Knight of the Seven Kingdoms a achevé sa diffusion, débutée le 19 janvier 2026, ce lundi 23 février.

Cette adaptation des nouvelles Tales of Dunk and Egg, qui voit le chevalier Ser Dunk et le jeune écuyer Egg se rencontrer et partir à l'aventure ensemble, raconte comment la petite histoire peut bouleverser la grande. Plus comique et légère que ses deux grandes sœurs, A Knight of the Seven Kingdoms a su séduire la critique et le public par sa tonalité et ses personnages très attachants.

Quand sortira la saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms ?

Sans surprise, la série a déjà été renouvelée pour une saison 2, avant même la diffusion de la première saison. Bonne nouvelle, la série devrait être disponible en 2027, mais la date précise n'a pas encore été dévoilée par HBO Max. L'intrigue verra de nouvelles aventures pour Dunk et Egg, et suivra le second roman de la saga, The Sworn Sword. On devrait donc retrouver les personnages deux ans après la première saison, alors que la sécheresse frappe les Sept Couronnes. Si Peter Claffey (Ser Duncan the Tall) et Dexter Soll Ansell (Egg/Oeuf) seront bien de retour, on ignore encore quels seront les acteurs qui composeront le reste du casting.

Quelle est l'intrigue de A Knight of the Seven Kingdoms ?

Presque cent ans avant le début de Game of Throne, une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, Dunk est une jeune écuyer au service d'un vieux chevalier qui vient de mourir en route pour un prestigieux tournoi. Dunk décide alors de participer sous le nom de ser Duncan le Grand et prend sa place. Il rencontre sur sa route un jeune garçon insolent, surnommé "l'Oeuf" (Egg en VO), qu'il prend à son service comme écuyer. Mais ce dernier est bien plus que ce qu'il semble être au premier abord...

Faut-il avoir vu Game of Thrones avant ?

L'intrigue se déroule 72 ans après House of the Dragon et 90 ans avant Game of Thrones : peu de risque de se faire spoiler la fin de la première, et pas besoin de connaître les événements de la seconde pour tout comprendre. Les fans de la première heure pourront reconnaître des références et des noms (les Targaryens, les Lannister, les Baratheon...), mais ce sont les seuls clins d'œil que la série s'autorise. Il faut juste avoir en tête que les Targaryen sont toujours au pouvoir, mais qu'ils n'ont plus leurs célèbres dragons depuis qu'ils se sont éteints au cours de la Danse des dragons (la guerre que l'on voit dans House of the Dragon).

Car A Knight of the Seven Kingdoms se concentre sur un duo improbable : un jeune chevalier naïf mais courageux et son écuyer, en route pour un tournoi. A priori, pas de lien avec la grande histoire de Game of Thrones... Si ce n'est certains Targaryen qu'ils vont croiser sur leur route.

Quel casting pour A Knight of the Seven Kingdoms ?

Peter Claffey : Ser Duncan le Grand / Dunk

Dexter Sol Ansell : Oeuf

Finn Bennett : Aerion Targaryen

Bertie Carvel : Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford : Tanselle

Daniel Ings : Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell : Maekar Targaryen

Danny Webb : Ser Allan de Pennytree

Shaun Thomas : Raymun Fossoway

Edward Ashley : Ser Steffon Fossoway

Henry Ashton : Daeron Targaryen

Yousseff Kerkour : Steely Pate

Tom Vaughan-Lawlor : Plummer

Daniel Monks : Ser Manfred Dondarrion

Où voir A Knight of the Seven Kingdoms en streaming ?

Les épisodes de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms sont diffusés depuis le 19 janvier 2026 sur HBO, à raison d'un épisode par semaine. En France, ce sera sur HBO Max qu'il faudra se rendre pour découvrir les prochains épisodes, dans la nuit qui suit leur diffusion américaine. La plateforme de streaming propose également les autres séries dérivées de l'univers : Game of Thrones et House of the Dragon.