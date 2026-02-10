Le Renard, prince des voleurs : la populaire série d'aventure revient pour une saison 2

La série inspirée de l'oeuvre de Charles Dickens fait son retour pour de nouveaux épisodes dès le 10 février 2026.

La série australienne Le Renard : Prince des voleurs (The Artful Dodger, son titre original) avait été l'une des très bonnes surprises de l'année 2024 sur Disney++ en France. Créés par James McNamara, David Maher et David Taylor, cette série d'aventure en huit épisodes reprend l'histoire de Jack Dawkins, alias le Renard, jeune pickpocket faisant partie du roman Oliver Twist du romancier britannique du XIXe siècle Charles Dickens.

Pour jouer dans cette série policière, Sony Pictures Télévision a choisi Thomas Brodie-Sangster (Le Labyrinthe, Love Actually) pour incarner le héros, et autour de lui David Thewlis (Remus Lupin dans Harry Potter), Maia Mitchell (The Fosters) et Damon Herriman (Charles Manson dans Once Upon a Time… in Hollywood) complètent le casting.

Forte du succès critique de la série, Le Renard : Prince des voleurs fait son retour sur la plateforme de streaming, presque trois ans après ses débuts (la série a débuté sa diffusion australienne en 2023). Les nouveaux épisodes sont mis en ligne dès le 10 février 2026 sur Disney+

S'abonner à Disney+

Quelle est l'intrigue de Le Renard : prince des voleurs ?

Dans la colonie de Port Victory, Jack Dawkins, alias le Renard, a troqué son activité de pickpocket pour celle de chirurgien mais l'arrivée de Fagin le fait replonger dans le crime. La plus grande menace n'est autre que Lady Belle, la fille du gouverneur, bien décidée à devenir la première chirurgienne de la colonie.

Quels acteurs au casting de Le Renard : prince des voleurs ?

Thomas Brodie-Sangster : Jack Dawkins

David Thewlis : Fagin

Maia Mitchell : Lady Bell Fox

Damon Herriman : Cpt. Gaines

Miranda Tapsell

Tim Minchin

Susie Porter

Kym Gyngell

Damien Garvey : Edmund Fox

Jessica De Gouw

Nichos Burton

Lucy-Rose Leonard : Lady Fanny Fox

Vivienne Awosoga

Albert Latailakepa

Où voir Le Renard : prince des voleurs en streaming ?

Venue d'Australie, la série Le Renard : prince des voleurs est diffusée en exclusivité sur Disney+ en France. Afin d'en profiter, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.