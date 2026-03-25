Daredevil Born Again : le super-héros Marvel de retour pour la saison 2

Avocat de jour, justicier masqué de nuit... Charlie Cox renfile le costume de Daredevil dans la série Marvel. La saison 2 sort le 25 mars 2026.

Matt Murdock est de retour. Sept ans après la première série Netflix, annulée en 2018, Charlie Cox remet le masque du justicier masqué dans Daredevil : Born Again. Dans cette suite, l'avocat aveugle reprend du service alors que Kingpin ne cache plus ses ambitions politiques.

La première saison a été mise en ligne en mars 2025 sur Disney++. Elle avait été automatiquement renouvelée pour une saison 2, disponible dès le 25 mars 2026. Il est toutefois conseillé de replonger dans la première série, diffusée de 2015 à 2018, avant de découvrir ce sequel nouveaux épisodes.

Au casting, Charlie Cox reprend les traits du justicier vêtu de rouge et donnera la réplique à Vincent d'Onofrio, Michael Gandolfini ou encore Jon Bernthal. Les visages aperçus dans la série Netflix, comme ceux de Deborah Ann Woll ou Elden Henson, sont également de retour.

Quelle est l'intrigue de Daredevil Born Again ?

Matt Murdock, un avocat aveugle, se bat pour faire régner la justice au sein de son cabinet d'avocats, alors que l'ancien patron de la mafia Wilson Fisk fait connaître ses ambitions politiques. Lorsque leurs identités secrètes font leur retour sur la scène publique, ils vont devoir s'affronter à nouveau.

Quels acteurs au casting de Daredevil Born Again ?

Charlie Cox : Matt Murdock/Daredevil

Vincent D'Onofrio : Wilson Fisk/Kingpin

Michael Gandolfini

Jon Bernthal : Franck Castle/Punisher

Margarita Levieva

Sandrine Holt : Vanessa Fisk

Nikki M. James

Arty Froushan : Harry

Où voir Daredevil Born Again en streaming ?

Pour profiter de Dardevil Born Again, nouvelle saison de la franchise Daredevil, il faut se rendre sur la plateforme Disney+. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès au géant du streaming. Selon trois offres différentes : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.