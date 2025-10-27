Bienvenue à Derry : faut-il voir la série dérivée des films "Ça" ?

La série d'horreur américaine a débuté sa diffusion sur HBO Max le 27 octobre 2025. Mais est-ce que ça vaut le coup de la voir ? Voici ce qu'en disent les critiques.

Pour fêter Halloween en 2025, la plateforme de streaming HBO Max propose à ses abonnés de découvrir les origines de l'un des méchants les plus terrifiants du cinéma d'horreur. La série événement Ça : Bienvenue à Derry a pour vocation de raconter les origines du clown Grippe-Sou, qui terrorise la ville de Derry. Le premier épisode est mis en ligne le 27 octobre 2025, avant que la suite ne soit diffusée à un rythme hebdomadaire jusqu'au 15 décembre, date de mise en ligne du huitième épisode.

Mais la série vaut-elle le coup ? La critique américaine s'est plutôt laissée séduire, puisque la série décroche 77% d'avis positifs de la presse sur Rotten Tomatoes. La critique française s'est également laissée séduire : Numérama salue "une série absolument terrifiante, un petit bijou horrifique du petit écran racontant une histoire captivante, soutenue par des protagonistes attachants, une mythologie fascinante et une mise en scène glaçante", quand le Journal du Geek loue de son côté "un casting exceptionnel" et de "nombreux clins d'œil" à l'univers de Stephen King. A l'inverse, Libération estime que la série "tombe à plat" et tacle "un recyclage décevant et fade d'une intrigue déjà vue et revue". Les fans de l'auteur voudront assurément ne pas rater l'événement, quand les amateurs d'horreurs peuvent tenter le coup. Halloween approchant, c'est le moment ou jamais.

Quelle est l'intrigue de Ça : Bienvenue à Derry ?

Au début des années 1960, dans la petite ville paisible de Derry dans le Maine, quatre enfants vivent près de la base de l'armée de l'air américaine qui semble abriter un bunker destiné à des projets spéciaux. Tout s'enchaîne lorsque l'un de leurs amis disparaît mystérieusement. Cette série se veut un préquelle des films Ça, adaptations du classique de Stephen King paru en 1986. L'objectif est de raconter les origines du clown Grippe-Sou/Penny Wise.

Quel casting pour Ça : Bienvenue à Derry ?

Bill Skarsgard : Penny Wise

: Penny Wise Joshua Odjick

Mikkal Karim Fidler : Terry

: Terry Jack Molloy Legault : Phil

: Phil Jovan Adepo : Leroy Hanlon

Leroy Hanlon Amanda Christine : Veronica Ronni Grogan

: Veronica Ronni Grogan Clara Stack : Lilly

: Lilly Miles Ekhardt : Matty

: Matty Taylour Page : Charlotte Hanlon

: Charlotte Hanlon James Remar : General Shaw

General Shaw Madeleine Stowe

Où visionner Ça : Bienvenue à Derryen streaming ?

La première saison de Welcome to Derry est diffusée en streaming sur la plateforme de streaming américaine HBO Max depuis le 27 octobre 2025, à raison d'un épisode par semaine chaque lundi. Pour y avoir accès, il faut donc un abonnement au site : le moins cher, avec publicités, coûte 5,99 euros par mois. D'autres offres sans pub, à 9,99 euros par mois ou 13,99 euros par mois suivant les avantages souhaités, existent également.