C'est l'un des plus grands romans de tous les temps : Netflix en fait un film très attendu

Guillermo del Toro s'empare de l'histoire de la créature de Mary Shelley avec un casting XXL. C'est le gros événement ciné du mois de novembre 2025 sur la plateforme de streaming.

Chaque mois, les abonnés de Netflix ont des attentes. Si certains succès de la plateforme de streaming sont surprenant (à l'instar de K Pop Demon Hunters à l'été 2025), d'autres sont particulièrement attendus du public. C'est le cas de l'un des films d'horreur fantastique qui sort cette semaine sur Netflix : servi par un casting de stars du cinéma, signé par un réalisateur acclamé et oscarisé, il s'agit de la nouvelle adaptation de l'un des chefs d'oeuvre de la littérature mondiale.

Frankenstein est un film inspiré du célèbre roman de Mary Shelley, déjà adapté à de nombreuses reprises. Cette nouvelle version est réalisée par le cinéaste Guillermo Del Torro, oscarisé pour La forme de l'eau. On lui doit également des classiques du cinéma fantastique moderne, comme Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy. Pour Netflix, il s'intéresse à la créature créée par le docteur Frankenstein.

Le réalisateur mexicain, connu pour ses films fantastiques à l'atmosphère sombre et onirique, s'est entouré d'un casting cinq étoiles pour ce nouveau projet : Oscar Isaac (Dune, Moon Knight) incarne Victor Frankenstein, Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn), Mia Goth (Pearl, X), et Christoph Waltz (Inglourious Basterds, Django Unchained). Cette nouvelle adaptation de Frankenstein sort le 7 novembre 2025 sur Netflix.

Quel est le synopsis de Frankenstein ?

Europe de l'est, XIXe siècle. Victor Frankenstein, un scientifique aussi brillant qu'égocentrique, donne vie à une créature dans le cadre d'une expérience monstrueuse qui mènera tragiquement le créateur et sa création à leur perte.

Quel casting pour Frankenstein ?

Oscar Isaac : Le scientifique Victor Frankenstein

Jacob Elordi : La créature

Mia Goth : Elizabeth Lavenza

Christoph Waltz : Henrich Harlander

Charles Dance : Leopold Frankenstein

Ralph Inerson : Pr Kempe

David Bradley : l'homme aveugle

Felix Kammerer : William

Où découvrir Frankenstein en streaming ?

Frankenstein est dévoilé sur Netflix le 7 novembre 2025. Les fans de Guillermo Del Toro peuvent patienter en visionnant le film d'animation Pinocchio et la série d'horreur Le cabinet des curiosités déjà disponibles sur la plateforme de streaming. En vous abonnant à Netflix vous pouvez accéder à l'intégralité du catalogue. Le prix de l'abonnement varie entre 7,99 euros et 21,99 euros par mois suivant les options que vous choisissez (avec ou sans publicités, nombre d'écrans,...).