The Electric State : Netflix mise gros sur ce blockbuster, de quoi ça parle ?

Adapté du roman graphique de Simon Stålenhag, The Electric State est l'un des gros blockbusters de Netflix de cette année 2025.

Tient-on le prochain carton de Netflix ? La plateforme de streaming mise en tout cas gros sur ce blockbuster, et a mis tous les atouts de son côté pour que ça devienne un succès : un duo de réalisateur de renom, un casting populaire, et un sacré budget (estimé à plus de 300 millions de dollars par plusieurs médias américains, même si Netflix n'a pas confirmé le chiffre, qui ferait du film la production la plus chère du géant du streaming).

The Electric State est l'adaptation libre du roman graphique du suédois Simon Stålenhag, sortie en 2018. Cette aventure dystopique se déroule dans une réalité alternative ravagée par des guerres entre robots. Dans ce contexte, une adolescente se lance à la recherche de son jeune frère disparu. Au casting, le long-métrage réalisé par Anthony et Joe Russo (Avengers Endgame, The Gray Man) réunit Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito ou encore Stanley Tucci. Ce film qui mêle action et comédie sort sur Netflix le 14 mars 2025.

Quelle est l'intrigue de The Electric State ?

Dans un monde alternatif, Michelle, une adolescente, devient amie avec un robot. Elle découvre rapidement que ce robot est envoyé par son frère disparu. Accompagnée de son ami métallique et d'un vagabond, l'adolescente part à la recherche de ce frère, mais son périple à travers un monde ravagé par les attaques de drones risque d'être mouvementé.

Quel casting pour The Electric State ?

Millie Bobby Brown : Michelle

Chris Pratt : Keats

Ke Huy Quan

Stanley Tucci

Jason Alexander

Woody Norman

Giancarlo Esposito

Anthony Mackie (VO)

Woody Harrelson (VO)

Brian Cox (VO)

Jenny Slate (VO)

Alan Tudyk (VO)

Où regarder The Electric State en streaming ?

Le film The Electric State est mis en ligne sur la plateforme Netflix le 14 mars 2025. Pour découvrir le blockbuster des frères Russo, mais également leur autre film d'action Netflix The Gray Man, il faut un abonnement au site de streaming. Les offres varient entre 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités, à 19,99 euros par mois pour l'offre la plus onéreuse, mais sans publicités. Un abonnement intermédiaire à 13,49 euros par mois existe également, tandis que Canal+ propose également dans certaines de ses offres l'abonnement Netflix.