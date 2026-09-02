The Gentlemen : enfin la suite de la série explosive de Guy Ritchie avec Theo James sur Netflix

La série de gangsters en partie réalisée par Guy Ritchie s'offre une saison 2 sur Netflix.

En 2024, Netflix proposait à ses abonnés de découvrir sa nouvelle série de gangsters, The Gentlemen. Spin-off du film de Guy Ritchie sorti en 2020 (le réalisateur a également participé à la série), l'intrigue se déroulait une nouvelle fois dans le milieu du banditisme britannique.

L'impressionnant casting du film The Gentlemen (Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant) a été totalement renouvelé pour laisser sa place à des comédiens aussi connus puisque ce sont Theo James (Divergente, The White Lotus), Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, Labyrinthe) et Daniel Ings (The Crown) campent les principaux personnages prenant la relève des précédents.

Le pari s'est révélé particulièrement payant, puisque la première saison a cumulé près de 98 millions de vues au total pour son lancement (75,9 millions pour le premier semestre 2024), devenant l'un des succès majeurs de l'année pour la prplateforme de streaming.

Sans surprise donc, The Gentlemen a été renouvelé pour une seconde saison. Cela fait un an que Eddie (Theo James) et Susie (Kaya Scodelario) collaborent au sein de l'empire criminel de Bobby (Ray Winston), père de Susie et parrain du crime qui dirige un vaste empire de trafic de cannabis, dissimulé sous des domaines aristocratiques (dont celui de Eddie). Mais ce dernier prend des décisions de plus en plus incompréhensibles, alors qu'ils cherchent à développer leur business. Ils doivent alors choisir entre agir, ou prendre le risque de tout perdre. Mais leurs ambitions pourraient ne pas être bien vues par tous... La saison 2 de The Gentlemen est mise en ligne sur Netflix le 3 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de The Gentlemen ?

Eddie Horniman hérite soudainement du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu'il fait partie d'un véritable empire du cannabis, celui de Mickey Pearson. Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisé en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu'il s'enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût.

Quels acteurs au casting de The Gentlemen ?

Theo James : Eddie Horniman, duc de Halstead

Kaya Scodelario : Susie Glass

Daniel Ings : Freddy Horniman

Shane Walker : Joey

Vinnie Jones : Geoff Seacombe

Joely Richardson : Lady Sabrina

Max Beesley : Henry Collins

Alexis Rodney : Stevens

Freddie Fox : Max Bassington

Leah McNamara : Kellie-Anne Ward

Laurence O'Fuarain : JP

Gaia Weiss : Rosanne Comtesse de Tournai

Mark Rhino Smith : Mo

Josh Finan : Jethro

Où voir The Gentlemen en streaming ?

Une seule solution pour se replonger dans l'univers The Gentlemen, vous devez avoir un accès à Netflix. Un abonnement payant est nécessaire pour ce service délivré par une plateforme de streaming. il vous en coutera un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).