Criminal Record : synopsis, casting, streaming… Tout sur la série policière anglaise

L'enquête sombre et tortueuse reprend dans la saison 2 de Criminal Record, mise en ligne sur Apple TV le 22 avril 2026.

Retour à Londres avec la série policière Criminal Record. Deux ans après son lancement le 10 janvier 2024, Apple TV dévoile la saison 2 ce 22 avril 2026. Dans cette nouvelle salve d'épisodes, un officier supérieur est attaqué par des contre-manifestants d'extrême droite lors d'un rassemblement politique. Une victime succombe à ce violent affrontement, et pousse June à traquer le tueur jusqu'à le traduire en justice.

Imaginée par Paul Rutman, scénariste et producteur bien connu des britanniques pour sa contribution aux Enquêtes de Vera, Inspecteur Lewis et Miss Marple, cette fiction a été réalisée par Jim Loach (le fils de Ken Loach) qui a déjà signé nombreux épisodes de séries anglaises, et Shaun James Grant. Cette nouvelle saison va continuer d'explorer les tensions sociales et institutionnelles en Angleterre.

Il fallait bien un ancien visage de Doctor Who pour enfiler le costume de cet inspecteur intransigeant. L'Écossais Peter Capaldi avait succédé à Matt Smith entre 2013 et 2017. Ici il joue le solide détective en chef qui fait équipe avec June Lenker, interprétée par Cush Jumbo, connue pour son rôle de Lucca Quinn dans The Good Wife et The Good Fight. Autour de ce tandem de policiers : Charlie Creed-Miles, Dionne Brown et Shaun Dooley (Broadchurch, Misfits).

Quelle est l'intrigue de Criminal Record ?

À Londres, un appel anonyme entraîne deux brillants détectives, l'un très expérimenté et l'autre au début de sa carrière, dans une confrontation autour d'une ancienne affaire de meurtre.

Quels acteurs au casting de Criminal Record ?

Peter Capaldi : Daniel Hegarty

Cush Jumbo : June Lenker

Charlie Creed-Miles : Tony Gilfoyle

Dionne Brown : Chloe Summers

Shaun Dooley : Kim Cardwell

Stephen Campbell-Moore : Leo Hanratty

Zoe Wanamaker : Maureen

Rasaq Kukoyi : Patrick Burrowes

Maisie Ayres : Lisa

Aysha Kala : Sonya Singh

Cathy Tyson : Doris Mathis

Tom Moutchi : Errol Mathis

Ian Bonar : Roy Chambers

Chizzy Akudolu : Jasmine Peters

Où voir Criminal Record en streaming ?

La série Criminal Record est à découvrir sur la plateforme Apple TV. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. En revanche trois mois d'abonnement sont offerts pour l'achat d'un appareil Apple. Les programmes d'Apple TV sont également inclus dans tous les abonnements à Canal+.