L'une des meilleures séries d'action françaises de 2023 est à rattraper gratuitement en streaming

Haletante et pleine de suspense, l'une des séries françaises les plus populaires de l'année 2023 est à (re)voir gratuitement en streaming.

Il est parfois difficile de suivre toutes les sorties streaming du moment et de rattraper les pépites que l'on a pu rater au moment de leur mise en ligne sur une plateforme. Cette semaine, les internautes vont pouvoir rattraper l'une des meilleures séries françaises de l'année 2023 et ce gratuitement !

Haletante, pleine de suspense et de rebondissements, Cœurs noirs avait conquis le public lors de sa mise en ligne sur Prime Video, le 3 février 2023. La première saison composée de 6 épisodes avait créé l'événement et est devenue, en quelques jours seulement, l'un des programmes les plus visionnés de la plateforme de streaming d'Amazon.

Cette série d'action nerveuse suit des soldats d'un commando des Forces spéciales françaises, envoyés en Irak en octobre 2016 avant la bataille de Mossoul. Cœurs noirs suit les membres de ce commando spécial et surtout leur quotidien aussi intense que dangereux. Leur mission : exfiltrer la fille et le petit-fils d'un Emir français de Daesh qui refuse de coopérer en leur absence.

Devant et derrière la caméra, Cœurs noirs réunit des noms connus. D'abord, c'est une création de Duong Dang-Thai et Corinne Garfin, des scénaristes qui ont travaillé, entre autres, sur une autre série française à succès : Le bureau des légendes. Elle est aussi réalisée par Ziad Doueiri, qui avait travaillé sur la série Baron Noir.

Au casting également, ce sont des acteurs chevronnés que les internautes vont pouvoir retrouver. Nicolas Duvauchelle (Pax Massilia, Braquo, Les papillons noirs...) y incarne le rôle principal face à Marie Dompnier, vue dans Les témoins, Nina Meurisse de la série Mixte, Thierry Godard d'Engrenages et Un village français, Jérémy Nadeau et Tewfik Jallab d'Engrenages.

Grâce à ses scènes d'action prenantes, son rythme nerveux et son intrigue jugée réaliste par beaucoup de spectateurs, Coeurs noirs avait fait les belles audiences de Prime Video il y a un an, à tel point qu'une saison 2 est en cours de préparation pour une date de sortie encore inconnue.

Désormais, c'est France 2 qui va diffuser à la télévision les 6 épisodes de la série à partir du lundi 22 janvier 2024, à raison de deux épisodes par soir dès 21h10. Comme pour tous les programmes diffusés sur la seconde chaîne, les épisodes seront également mis en ligne gratuitement sur la plateforme de streaming de France Télévision, france.tv. Il suffit juste de s'inscrire sur le site pour y avoir accès.