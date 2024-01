La série "Percy Jackson" aura-t-elle une saison 2 sur Disney+ ?

Le dernier épisode de "Percy Jackson" a été mis en ligne sur Disney+ ce mardi 30 janvier 2024. Y a-t-il de quoi espérer une suite ?

C'est le succès de ces dernières semaines sur Disney++. Depuis la sortie de son premier épisode le 20 décembre dernier, Percy Jackson et les Olympiens est un véritable succès sur la plateforme de streaming, les abonnés répondant présent chaque mardi à la mise en ligne des épisodes qui suivent les aventures de demi-dieux qui tentent d'éviter une guerre entre les divinités de l'Olympe, leurs parents. Le dernier de la première saison est sorti ce 30 janvier 2024.

Les fans de la saga de Rick Riordan et les autres ont pu découvrir la conclusion, qui est également celle du premier tome. Pour l'heure, on ne sait pas si la série aura droit à une saison 2, celle-ci n'ayant pas été confirmée par les créateurs ou par Disney.

Au micro de TV Line, le showrunner Jon Steinberg a confirmé que "rien n'a encore été commandé". Cependant, il a également confirmé qu'ils travaillaient déjà sur une potentielle saison 2. "J'espère que ce travail deviendra un peu plus officiel le plus tôt possible".

Une intrigue déjà connue pour la saison 2

Il faudra donc attendre une officialisation pour savoir si Percy Jackson reviendra ou non pour une saison 2. Toutefois, les audiences devraient permettre ce renouvellement, puisque la série trône en tête des programmes les plus vus de Disney+ depuis son premier épisode, selon les données du site Flixpatrol.

Si la saison 2 de Percy Jackson est confirmée, elle devrait reprendre l'intrigue du deuxième tome écrit par Rick Riordan. Intitulé La mer des monstres, cet ouvrage reprend les aventures du fils de Poséidon. Cette fois, il part à la recherche de la Toison d'Or...