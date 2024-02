En 7 heures, cette mini-série romantique à travers le temps va bouleverser les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne une nouvelle série romantique à voir en quelques heures seulement, à ne pas rater pour les amateurs du genre. Celle-ci devrait faire fondre en larmes les abonnés !

A l'approche de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de se lover devant une belle romance ? Que vous soyez en couple ou célibataire, Netflix met en ligne une nouvelle mini-série britannique bouleversante à dévorer en seulement 7 heures, sur une romance contrariée à travers les années.

Adapté du roman de David Nicholls, Un jour revient sur deux amants maudits, dont la romance pourtant évidente va être mise à mal au fil des années. Le 15 juillet 1988 à Edimbourg, deux étudiants, Emma Morley et Dexter Mayhew se rencontrent pour la première fois. Ils ratent le moment de se mettre en couple mais décident tout de même de rester amis. Pendant vingt ans, on découvre où ils en sont tous les 15 juillet. Ils s'adorent, ils se détestent, ils se manquent... Mais quand est-ce qu'ils découvriront qu'ils sont faits pour être ensemble ?

La série Un jour met en scène deux visages peu connus du grand public pour incarner les deux héros de cette romance contrariée : Leo Woodall, qui est apparu dans la série Citadel et la saison 2 de The White Lotus, incarne Dexter face à Ambika Mod, aperçue dans This is going to hurt. Ils donnent également la réplique à Essie Davis (Miss Fisher enquête, Milla), Amber Grappy (Wreck, The Baby), Eleanor Tomlinson (Poldark), Jonny Weldom (The people we hate at the wedding), et Tim McInnerny (Sherlock, Le Serpent...).

Avant de devenir une série, Un jour était un film sorti en 2011. Le public avait été bouleversé par les interprétations de Anne Hathaway et Jim Sturgess dans le couple maudit. Le roman original, écrit par David Nicholls, avait été publié trois ans auparavant. Le romancier britannique avait séduit les lecteurs avec son histoire d'amour à l'anglaise, qui propose également une comédie de mœurs à l'humour décalé. En parallèle de sa carrière d'écrivain, il a écritles scénarios de plusieurs films et séries, notamment De grandes espérances (2012) ou la série télévisée I saw you.

Grâce à l'alchimie entre ses deux acteurs principaux et cette histoire qui suit en parallèle deux vies sur plusieurs années, la série Un jour va transporter les abonnés de Netflix sur 14 épisodes, d'une demi-heure chacun environ. Au total, elle peut se binge-watcher en seulement sept heures, idéal pour un week-end ou on a peu de choses de prévu. Attention toutefois, préparez vos mouchoirs car cette série est un véritable ascenseur émotionnel ! Pour la visionner, il faut un abonnement à la plateforme de streaming actif à partir du 8 février 2024, date de mise en ligne des épisodes sur Netflix.