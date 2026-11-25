Spin-off du film "Blade Runner 2049" de Denis Villeneuve, cette nouvelle série très attendue dévoile enfin ses nouveaux épisodes.

Après plusieurs années d'attente, la série Blade Runner 2099 arrive enfin sur les écrans. Cette suite du film Blade Runner 2049 (réalisé par Denis Villeneuve, juste avant qu'il ne s'attaque à Dune) met en scène un duo improbable entre une fugitive, qui se fait passer pour une Blade Runner, et une réplicante dont les jours sont comptés.

Michelle Yeoh (Everything, everywhere, all at once) et Hunter Schaffer (Euphoria) se donnent la réplique dans cette série de science-fiction qui promet, si l'on se fie à sa bande-annonce, une esthétique ultra-léchée et de gros moyens. Les épisodes sont mis en ligne sur Prime Video depuis le 25 novembre 2026.

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Quelle est l'intrigue de Blade Runner 2099 ?

Cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049, Los Angeles renaît, mais ce n'est pas grâce à l'humanité. Cora, une fugitive qui tente une dernière fois de mettre fin à sa cavale, endosse une dernière identité : celle d'une Blade Runner. Contrainte de faire équipe avec Olwen, une réplicante dont les jours sont comptés, elle se lance à la poursuite d'un fugitif qui cache une vérité susceptible de faire s'effondrer une ville déjà fragile.

Quel casting pour Blade Runner 2099 ?

Michelle Yeoh : Olwen

Hunter Schafer : Cora

Dimitri Abold

Lewis Gribben

Katelyn Rose Downey

Tom Burke

Maurizio Lombardi

Daniel Rigby

Où visionner Blade Runner 2099 en streaming ?

La série Blade Runner 2099 est diffusée sur la plateforme de streaming Prime Video à partir du 25 novembre 2026. Pour y avoir accès, rien de plus simple : il faut donc avoir souscrit à un abonnement, moyennant 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.