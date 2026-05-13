Rivals : la guerre fait rage dans la saison 2 de la série britannique de Disney+

La suite de la série adaptée du roman éponyme de Jilly Cooper arrive sur Disney+.

La guerre cathodique peut reprendre. Rivals, une série britannique exclusivement produite pour Disney+, revient pour sa saison 2 sur la plateforme de streaming. Créée par Dominic Treadwell-Collins et Laura Wade, cette fiction est une adaptation du best-seller éponyme écrit par Jilly Cooper en 1988, retraçant les coulisses d'une chaîne de télévision.

Dans cette deuxième saison de Rivals, la bataille pour la franchise télévisée du Central South West atteint son point de rupture. Chacun est prêt à tout pour éliminer son adversaire, et particulièrement Lord Tony Baddingham, qui n'hésite pas à se servir des scandales comme des armes pour manipuler son entourage. En parallèle, la vie personnelle de nos héros se fissurent, entre les séparations et les liaisons révélées au grand jour.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront certains des acteurs emblématiques de la télévision britannique, comme David Tennant (Doctor Who, Good Omens), Aidan Turner (Poldark) ou Alex Hassell (Violent Night, The Boys). De nouveaux personnages font ainsi leur entrée, comme Helen Gordon (Hayley Atwell), Rupert Everett (Malise Gordon), ou les comédiens Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, ELiot Salt ou Jonny Weldon. La saison 2 est mise en ligne ce vendredi 15 mai 2026 sur Disney+.

Quel est le synopsis de Rivals ?

Dans le comté de Rutshire, la chaîne de télévision Corinium doit faire face aux rivalités de ses membres et notamment, le conflit qui brûle entre Lord Tony Baddingham et Ruppert Campbell-Black. Attaques frontales et manipulations, tous les coups sont permis pour tirer son épingle du jeu, sur fond de romance et de trahison.

Quel casting pour Rivals ?

Alex Hassell : Rupert Campbell-Black

: Rupert Campbell-Black David Tennant : Lord Tony Baddingham

: Lord Tony Baddingham Aidan Turner : Declan O'Hara

Declan O'Hara Victoria Smurfit : Maud O'Hara

Maud O'Hara Bella Maclean : Taggie O'Hara

Taggie O'Hara Catriona Chandler : Caitlin O'Hara

Caitlin O'Hara Nafessa Williams : Cameron Cook

Cameron Cook Katherine Parkinson : Lizzie Vereker

Lizzie Vereker Oliver Chris : James Vereker

Où découvrir Rivals en streaming ?

Rivals est une série exclusive Disney+. Pour découvrir cette série et les nombreux films, émissions et séries du catalogue Disney ++, vous pouvez souscrire à l'un des abonnements proposés par le service. Vous avez le choix entre plusieurs formules allant de 5,99 euros par mois (avec publicités) à 11,99 euros par mois (premium).