X-men '97 : à quoi s'attendre pour la saison 2 de la série Marvel ?

X-men '97 est une série d'animation, suite de la série animée culte diffusée entre 1992 et 1997.

X-men, la série animée culte des années 1990, est de retour avec une suite qui va ravir les fans et les faire retomber en enfance avec X-men'97, la suite des aventures des mutants. Des animations avec un filtre vintage effet 2D et une bande-son familière, l'illusion est parfaite, même si Beau DeMayo succède au créateur Stan Lee.

Les dix premiers épisodes de la saison 1 ont mis en scène Wolverine, Cyclope et consorts. La saison 2, composée de neuf épisodes, est disponible sur Disney++ depuis le 1er juillet 2026. L'intrigue reprend après le final de la saison 1, alors que les X-Men sont dispersés dans trois époques différentes : l'Egypte d'il y a 4000 ans, les années 90 (le présent) et 4000 ans dans le futur.

Quel est le synopsis de X-men'97 ?

Après des années de luttes et d'espoirs, le professeur X vient de décéder, même si Memento lui aura permis de gagner quelques heures et de faire ses adieux sereinement. Son esprit demeure pourtant dans chacun des X-men, sa vraie place. Les mutants doivent désormais apprendre à vivre sans leur mentor, alors que les menaces sont nombreuses et que d'anciens ennemis pourraient bien faire leur réapparition.

Quel casting pour doubler X-men'97 ?

Cathal J. Dodd : Wolverine

Wolverine George Buza : Fauve

Fauve Alison Sealy-Smith : Tornade

Tornade Jennifer Hale : Jean Grey

Jean Grey Matthew Waterson : Magneto

Magneto Gui Agustini : Roberto da Costa/ Sunspot

Roberto da Costa/ Sunspot Holly Chou : Jubié

Jubié Christopher Britton : Mister Sinistre

Mister Sinistre Ray Chase : Scott Summers

Scott Summers A. J. Locascio : Gambit

Où découvrir X-men'97 en streaming ?

Les dix premiers épisodes de la saison 1 de X-men'97 sont diffusés en streaming sur la plateforme de Disney le 20 mars 2024. En attendant, vous pouvez redécouvrir les deux premières saisons de la série d'animation culte X-men diffusée entre 1992 et 1997, également sur Disney+. Pour souscrire au service de streaming du géant Disney, vous pouvez opter pour plusieurs formules allant de 5,99 euros par mois à 11,99 euros par mois.