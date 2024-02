"Avatar le dernier maître de l'air" : une saison 2 est-elle prévue ?

La série qui adapte les aventures d'Aang, Sokka et Katara sur Netflix est un véritable carton. Assez pour garantir une saison 2 ? Ce que l'on sait.

C'est le carton de la fin du mois sur Netflix : en adaptant en prises de vues réelles la série d'animation culte de Nickelodeon, Avatar le dernier maître de l'air a suscité la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming qui se sont retrouvés en masse devant les 8 épisodes de la nouvelle série.

Selon les chiffres communiqués par Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air a cumulé 21,2 millions de vues en moins d'une semaine. Il devance enfin la mini-série Un jour; qui trônait en tête des séries du moment depuis sa sortie au début du mois. L'adaptation des aventures d'Aang, Sokka et Katara est ainsi la série en tête du classement des programmes les plus vus du moment à travers le monde, et notamment en France.

Mais ce succès est-il suffisant pour garantir une saison 2 à la série Netflix ? Il est trop tôt pour l'affirmer, puisqu'il faut attendre de découvrir le parcours d'Avatar le dernier maître de l'air sur plusieurs semaines pour savoir si ce succès est éphémère ou consolidé. Pour l'heure, la plateforme de streaming n'a pas encore confirmé la mise en production d'une seconde saison, et ne le fera probablement pas avant plusieurs jours, comme elle en a l'habitude. Ce qui est certain, c'est que la série adapte, pour sa première saison, le premier livre d'Avatar. Si la série doit être renouvelée, il lui reste le second et le troisième livre de la série d'animation à mettre en scène. La matière ne manque donc pas pour une seconde voire une troisième saison.

Avatar fait mieux que One Piece

Mais on peut toutefois affirmer que les chiffres sont plutôt positifs pour le moment : à titre de comparaison, la série en live action One Piece avait cumulé 18,5 millions de vues sur sa première semaine, un chiffre en-deçà de celui d'Avatar. Rappelons que l'adaptation du manga d'Eiichiro Oda a ensuite continué de connaître un joli succès, sans réussir cependant à s'imposer parmi les programmes les plus populaires de tous les temps de la plateforme de streaming. Et cela a semble-t-il été suffisant pour lui permettre d'être renouvelé pour une saison 2 actuellement en chantier.

Par ailleurs, Avatar, le dernier maître de l'air est la seule série blockbuster du moment sur Netflix. Si quelques programmes vont certainement susciter la curiosité dans les semaines à venir, comme Furies ou The Gentlemen, elles devraient difficilement faire une grosse concurrence à l'adaptation de la série d'animation. En revanche, Le problème à trois corps, qui sort le 21 mars sur Netflix, pourrait lui faire concurrence. Il faut toutefois attendre une officialisation officielle de la part de la plateforme de streaming pour connaître définitivement le sort de la série.