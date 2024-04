"Fallout" sur Prime Video : faut-il connaître le jeu vidéo avant de voir la série ?

Le jeu vidéo "Fallout" est enfin disponible cette semaine sur la plateforme de streaming d'Amazon. Mais est-il nécessaire de connaître l'univers avant de se lancer dans la série ?

Les abonnés de Prime Video peuvent enfin découvrir l'une des séries les plus attendues de l'année 2024. Ce jeudi 11 avril, Fallout sort sur la plateforme d'Amazon. Cette série en 8 épisodes adapte l'univers de la licence de jeux vidéos de Black Isle Studios, qui a vu le jour en 1997 sur PC. Depuis, plusieurs autres épisodes ont vu le jour, certains par le studios Bethesda Softworks, et ont connu un beau succès au sein de la communauté de gamers. Le dernier, Fallout 76, est sorti en 2018. C'est dire que la série est attendue par les fans.

Mais pas de panique si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Fallout : nous avons vu le premier épisode sans avoir joué aux jeux auparavant, et la série reste tout à fait accessible, même si vous êtes un néophyte. Et pour cause, l'intrigue se déroule dans l'univers post-apocalyptique et a conservé sa tonalité singulière (et son humour noir caractéristique) pour suivre les aventures de personnages inédits, si bien que l'exposition permet de comprendre parfaitement les enjeux. A l'inverse, ceux qui connaissent bien les jeux vidéos pourront s'amuser à repérer les clins d'œil et les références.

Un univers post-apocalyptique

Rappelons tout de même que le jeu vidéo originel se déroule dans un monde post-apocalyptique, deux cent ans après une guerre nucléaire. Deux mondes s'opposent, les habitants de l'Abri, qui se sont réfugiés dans des bunkers, contraints de retourner à la surface, dans ce qu'on appelle désormais les "terres désolées", monde irradié particulièrement hostile.

Les abonnés de Prime Vidéo y suivent en particulier le parcours de trois personnages : Lucy, une habitante idéaliste de l'Abri, remonte à la surface pour sauver son père ; Maximus, un soldat de la faction militariste de la Confrérie de l'Acier, cherche à faire régner l'ordre ; et l'énigmatique Goule, chasseur de primes mystérieux et ambigu qui a survécu 200 ans dans ce monde post-nucléaire.

La série Fallout réunit au casting des visages connus du petit et du grand écran, comme Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (Les huit salopards), Kyle MacLachlan (Twin Peaks ou encore Aaron Moten (Emancipation). La série est réalisée en partie par Jonathan Nolan, à qui l'on doit Westworld, et créée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner. Les huit épisodes sont disponibles en intégralité sur Prime Video.