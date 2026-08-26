Dark Matter : l'une des meilleures séries de science-fiction d'Apple TV revient pour une saison 2

"Dark Matter" est une série de science-fiction basée sur le roman de Blake Crouch. La saison 2 est mise en ligne le 28 août 2026 sur Apple TV.

Basée sur le roman du même titre de Blake Crouch (2016), que certains considèrent comme l'un des meilleurs romans de science-fiction de la décennie, Dark Matter a captivé les adeptes du genre lors de sa sortie, en mai 2024. Forte de son succès critique, la série de SF a été renouvelée pour une saison 2, mise en ligne à partir du 28 août 2026, à un rythme hebdomadaire jusqu'au 20 octobre 2026.

Dans la saison 2, la famille Dessen reprennent leur vie dans un monde qui leur semble sûr, avant de devoir reprendre la suite. Jason (Joel Edgerton) est de plus en plus obsédé par la Boîte, tandis que Daniela (Jennifer Connelly) sombre dans la paranoïa. L'intrigue est pour le moment très mystérieuse et promet de nombreux rebondissements pour les adeptes de voyages à travers différentes dimensions.

Quelle est l'intrigue de Dark Matter ?

Un soir à Chicago, alors que Jason Dessen rentre tranquillement chez lui, un phénomène inexplicable se produit. Ce professeur de physique et père de famille se retrouve soudain projeté dans une version alternative de sa propre vie : sa femme n'est plus sa femme et son fils n'est jamais né. Par contre, il est un physicien de renom. Rêve ou cauchemar ? Jason veut à tout prix retrouver sa réalité perdue, mais pour cela, il devra s'orienter dans le labyrinthe des vies qu'il aurait pu vivre, tout en affrontant son ennemi le plus redoutable : lui-même.

Quels acteurs au casting de Dark Matter ?

Joel Edgerton : Jason Dessen

Jennifer Connelly : Daniela Dessen

Alice Braga : Amanda

Jimmi Simpson : Ryan

Oakes Fegley : Charlie Dessen

Dayo Okeniyi : Leighton

Amanda Brugel : Blaire

Où voir Dark Matter en streaming ?

Dark Matter est une série uniquement diffusée en streaming, sur Apple TV. Ensuite, un nouvel épisode est dévoilé chaque semaine. Pour découvrir les vies alternatives de Jason Dessen, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement est payant : après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple. Sachez aussi que les programmes d'Apple TV+ sont inclus dans tous les abonnements à Canal+.