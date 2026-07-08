Trying : la série british pleine de fraîcheur est de retour d'Apple TV

"Trying" est une série humoristique britannique en 5 saisons sur Apple TV.

Créée par Andy Wolton, Trying est une série britannique diffusée depuis 2020 qui suit le parcours d'adoption d'un couple et leur nouvelle famille. Les quatre premières saisons ont reçu des critiques très positives pour le traitement léger et drôle de thèmes modernes comme l'infertilité ou l'adoption.

Forte de son succès critique, la série diffusée exclusivement sur Apple TV connaît une forte longévité de plus en plus rares à l'ère des plateformes de streaming. Les quatre saisons sont disponibles sur le site du géant à la Pomme, avant la diffusion de sa cinquième saison, programmée depuis le 8 juillet 2026.

Quel est le synopsis de Trying ?

Nikki et Jason ont tout pour être heureux, ou presque. Après des années d'infertilité, ils décident de se tourner vers l'adoption. Ils vont devoir affronter tous les défis d'un parcours semé d'embûches. Après la longue attente, l'enfant espéré arrive-t-il enfin ? Et si oui, comment la nouvelle famille va s'ajuster ?

Quel casting pour Trying ?

Rafe Spall : Jason Ross

Jason Ross Esther Smith : Nikki Newman

Nikki Newman Oliver Chris : Freddy

: Freddy Sian Brooke : Karen Newman

Karen Newman Darren Boyd : Scott Filburt

Scott Filburt Ophelia Lovibond : Erica

Erica Paula Wilcox : Sandra

: Sandra Phil Davis : Victor Ross

Où visionner Trying en streaming ?

Pour découvrir la série Trying, rendez-vous sur Apple TV +. Vous pouvez accéder au service de steaming du géant Apple via abonnement simple, pour 9,99 euros par mois ou en passant par le service myCANAL. Les deux services de streaming proposent des contenus originaux et exclusifs comme des films, séries et documentaires, français ou internationaux.