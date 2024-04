"Le sympathisant" : on a vu le premier épisode de la série avec Robert Downey Jr avant sa sortie, voici notre avis

Créée par Park Chan-Wook, cette nouvelle série d'espionnage d'HBO qui retrace les relations entre les Etats-Unis et le Vietnam, débute ce lundi en France. On a vu le premier épisode avant sa sortie, voici notre avis.

HBO dévoile enfin sa nouvelle série. Et en raison de ses noms devant et derrière la caméra, elle est particulièrement attendue par un public amateurs de séries prestiges américaines. Le sympathisant est l'adaptation du roman d'espionnage écrit par Viet Thanh Nguyen, lauréat du prix Pulitzer de la fiction en 2016. L'intrigue s'attache à raconter les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis des années 1975 à 1980, en suivant le parcours d'une taupe nord-vietnamienne infiltrée dans l'armée sud-vietnamienne (proche des USA donc) qui se retrouve en exil aux Etats-Unis mais qui continue d'y envoyer des renseignements à l'armée communiste.

Composée de six épisodes, cette mini-série est écrite et réalisée notamment par Park Chan-wook, cinéaste coréen qui s'est illustré avec les films Old Boy ou Mademoiselle. Fernando Meirelles (La cité de Dieu) et Marc Munden (Utopia) sont également à la réalisation, tandis que Don McKellar a également signé le script. Côté casting, les téléspectateurs auront peut-être un peu de mal à reconnaître l'oscarisé Robert Downey Jr qui incarne un mystérieux agent de la CIA qui n'hésite pas à changer d'apparence, face à Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve), Hoa Xuande (Cowboy Bebop) ou Marine Delterme (Alice Nevers).

Notre avis sur le premier épisode

Avant sa sortie ce lundi en France, nous avons vu le premier épisode du Sympathisant en avance. Et comme on aurait pu s'y attendre de Park Chan-wook, la première heure de la série a le mérite d'être surprenante et très divertissante. Avec une photographie léchée, humour noir et montage dynamique, la série d'HBO (associée au studio indépendant acclamé A24) nous emmène dans un Vietnam divisé qui connaît le paroxysme de son affrontement, la prise de Saïgon.

Ce premier épisode installe, d'abord maladroitement, les enjeux et les personnages de sa série. Avec un montage éclaté qui n'hésite pas à jouer avec les temporalités pour ironiser sur les événements ou peindre le double jeu joué par son protagoniste, les débuts de l'épisode se révèlent parfois difficilement compréhensibles. Mais une fois que les allégeances des uns et des autres sont clairs, on se laisse emporter par l'image sophistiquée, l'humour bien particulier de son hauteur, ses personnages hauts en couleur et cette intrigue qui raconte enfin la guerre du Vietnam du point de vue des vietnamiens. Si l'acteur Hoa Xuande porte la série dans le rôle du "Capitaine", Robert Downey Jr incarne un personnage encore bien mystérieux mais délicieux, qui promet de grandes choses pour la suite.

Il faudra attendre les prochaines semaines avant de savoir si la suite est à la hauteur de ce pilote très enthousiasmant. Le Sympathisant est diffusé aux Etats-Unis sur la chaîne HBO tous les dimanches soirs, à partir du 14 avril. En France, c'est le lendemain, le lundi matin à partir du 15 avril, que les épisodes sont mis en ligne sur Prime Video via le pass Warner.