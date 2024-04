A quelle heure sort "Fiasco", la série hilarante avec Pierre Niney, sur Netflix ?

La nouvelle mini-série comique de Netflix sort ce mardi 30 avril. Mais à partir de quelle heure découvrir les sept épisodes de "Fiasco" ?

Les fans de Five et Family Business seront ravis. Igor Gotesman sort sa nouvelle série comique ce mardi 30 avril. Dans Fiasco, les abonnés de Netflix vont suivre l'échec d'un tournage qui enchaîne les catastrophes les plus absurdes possibles. A tel point que le réalisateur du film finit par se demander si un membre de son équipe ne chercherait pas à détruire son projet de l'intérieur.

Enchaînant les vannes et les situations malaisantes sous le format du mockumentary à la The Office, la série fonctionne à merveille et se révèle très divertissante. Mais la force de Fiasco réside dans ses prestations d'acteurs, les comédiens prouvant une nouvelle fois leur sens du rythme et du timing comique.

Pierre Niney en tête incarne le réalisateur de ce tournage qui tourne au désastre et porte la série sur ses épaules. Mais les spectateurs reconnaîtront d'autres visages bien connus du cinéma français, puisque l'acteur donne la réplique à François Civil, Vincent Cassel, Géraldine Nakache, Pascal Demolon, Juliette Gasquet ou Leslie Medina.

Fiasco est une mini-série en sept épisodes d'une trentaine de minutes chacun, qui se dévore facilement en moins de cinq heures. Ils sont mis en ligne sur la plateforme de streaming par abonnement Netflix à partir de 9h01 ce mardi. Il suffit d'avoir souscrit à une offre de la plateforme pour découvrir ce nouveau programme hilarant.