Outer Range : la série avec Josh Brolin de retour pour une saison 2

Les mystères du ranch des Abbott sont de retour dans la saison 2 de Outer Range toujours avec Josh Brolin, disponible ce jeudi 16 mai sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Entre western et fantastique, la série Outer Range revient pour une saison 2, deux ans après la sortie de la première, ce jeudi 16 mai 2024 sur Prime Video, la plateforme de streaming du géant Amazon. Créée par le jeune dramaturge Brian Watkins, plus habitué au théâtre qu'aux séries, Outer Range raconte les difficultés d'une famille de fermiers du Wyoming confrontés à l'inexplicable : un immense trou dans le sol donnant lieu à des événements bizarres. Dans la saison 2, le mystère va s'épaissir.

Pour composer le casting de cette saison 2, la production a gardé Josh Brolin (No Country for Old Men, Avengers, Sicario, Les Gardiens de la galaxie), qui réalise également l'avant-dernier épisode, Imogen Poots (Green Room, The Father), Tamara Podemski (Reservation Dogs), Lewis Pullman (Top Gun : Maverick) ou encore Tom Pelphrey (Ozark, Banshee).

Quelle est l'intrigue de la saison 2 d'Outer Range ?

Le mystère entourant le phénomène de la prairie ouest du ranch Abbott s'épaissit alors que Royal et sa femme Cecelia luttent pour garder leur famille unie à la suite de la disparition soudaine de leur petite-fille. Les conséquences graves et inattendues que cela engendre pourraient ébranler les fondations même du temps.

Quels acteurs au casting de la saison 2 d'Outer Range ?

Josh Brolin : Royal Abbott

Imogen Poots : Autumn

Tamara Podemski : Deputy Sheriff Joy

Lewis Pullman : Rhett Abbott

Tom Pelphrey : Perry

Noah Reid : Billy Tillerson

Shaun Sipos : Luke Tillerson

Isabel Arraiza : Maria Olivares

Olive Elise Abercrombie : Amy Abbott

Will Patton : Wayne Tillerson

Où voir la saison 2 d'Outer Range en streaming ?

Vous pouvez visionner la deuxième saison de la série Outer Range en exclusivité sur Prime Video. Les sept épisodes sont disponibles à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Il est possible de s'y abonner pour 6,99 euros par mois, soit 69,99 euros par an.