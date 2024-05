A Gentleman in Moscow : de quoi parle la série de Canal + avec Ewan McGregor ?

Ewan McGregor nous embarque dans la vie d'un comte russe reclus dans un luxueux hôtel avec A Gentleman in Moscow, série disponible dès le 30 mai sur la plateforme myCanal. Les infos sur le programme.

Ewan McGregor enfile costume et moustache pour incarner un comte déchu et assigné à résidence dans la Russie post-révolutionnaire. Tout un programme dans cette série britannique A Gentleman in Moscow, diffusée sur Canal++ à partir du jeudi 30 mai et disponible simultanément sur sa plateforme MyCanal. Adaptée d'un roman éponyme, cette série se compose de 8 épisodes, réalisés par Sam Miller (I May destroy you, Snowpiercer, Daredevil).

En 2018, il avait d'abord été annoncé que l'Anglais Kenneth Branagh jouerait le Comte Rostov mais c'est finalement l'Écossais Ewan McGregor ( Obi-Wan Kenobi dans Star Wars) qui a décroché le rôle. À ses côtés, Daniel Cerqueria (La Reine Charlotte), Johnny Harrus (The Fades), Mary Elizabeth Winstead (Star Wars : Ahsoka) et bien d'autres.

Quelle est l'intrigue de la série A Gentleman in Moscow ?

Dans la Russie post-révolutionnaire des années 1920, le comte Alexandre Rostov, déchu de son titre d'aristocrate et dépouillé de ses biens, est assigné à résidence, à vie, dans les combles du grand hôtel Métropole de Moscou. Tandis que les années passent et que le pays traversent de tumultueuses décennies, Rostov tente de construire une nouvelle vie et fait des rencontres inattendues.

Quels acteurs au casting de la série A Gentleman in Moscow ?

Ewan McGregor : Comte Alexandre Rostov

Daniel Cerqueira : Vasily

Johnny Harrus : Osip

Mary Elizabeth Winstead : Anna Urbanova

Leah Harvey : Marina

John Heffernan : Bishop

Lyes Salem : Andrey

Alexa Goodall : Nina

Anastasia Hille : Olga

Dee Ahluwalia : Audrius

Leah Balmforth : Nina Kulikova

Björn Hlynur Haraldsson : Emily

Fehinti Balogun : Mishka

Beau Gadsdon : Sofia plus âgée

Billie Gadsdon : Sofia

Anna Madeley : narratrice

Où voir la série A Gentleman in Moscow en streaming ?

Pour regarder A Gentleman in Moscow disponible sur myCanal, il faut s'abonner à Canal+. Plusieurs offres existent : l'offre de base coûte 27,99 euros par mois (sans engagement ou avec un an d'engagement), et 22,99 euros par mois pendant 12 mois si vous vous engagez pendant 2 ans. Vous aurez accès à toutes les chaînes du bouquet Canal+ ainsi qu'à myCanal. Une offre étendue à d'autres services (Netflix, OCS, Disney+, Paramount+, Apple TV+, Insomnia et des chaînes thématiques), le Pack Ciné Séries, est accessible pour 45,99 euros par mois sans engagement ou 29,99 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement de deux ans.