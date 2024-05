Kali : ce qu'il faut savoir sur le nouveau film d'action avec Sabrina Ouazani sur Prime video

Ambiance revenge movie pour Sabrina Ouazani dans Kali, disponible ce vendredi 31 mai sur Prime Video.

Vengeance explosive au féminin et quête de justice : dans Kali, thriller d'action et d'aventure disponible depuis ce 31 mai 2024 sur Prime Video, Sabrina Ouazani endosse le rôle de Lisa, alias Kali, ancienne des forces spéciales bien déterminée à faire la peau aux meurtriers de son mari. Entre les favelas de Rio et la jungle amazonienne, Kali part au Brésil où elle va vivre des péripéties musclées et périlleuses. Ce film d'action a été écrit par Cyril Ferment, Pascal Sid et Julien Seri, qui réalise également. On lui doit Yamakasi, Les fils du vent au cinéma, Brigade anonyme à la télévision.

Le rôle de l'héroïne, sans surprise, est endossé par Sabrina Ouazani, révélée dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche en 2004 au côté de Sara Forestier et qui a depuis joué dans, entre autres, les séries Validé, Plan coeur ou encore le film Loin du périph. À ses côtés dans Kali, on retrouve aussi Olivia Côte (Pupille, Antoinette dans les Cévennes, Les Cyclades) et Philippe Bas (Profilage, L'Empire des loups).

Quelle est l'intrigue de Kali ?

Lisa, alias Kali, ancienne des Forces Spéciales, voit son monde basculer quand son mari, Éric, est sauvagement assassiné à Rio de Janeiro. Déterminée à découvrir la vérité derrière ce meurtre brutal, elle se lance dans une quête effrénée pour retrouver les coupables et les faire payer. Armée de son expertise, elle ne reculera devant rien pour assouvir sa vengeance et obtenir justice pour son mari.

Quels acteurs au casting du film Kali ?

Sabrina Ouazani : Lisa/Kali

Olivia Côte

Philippe Bas

Où voir Kali en streaming ?

Pour profiter de Kali, rendez-vous sur la plateforme Prime Video, le service de streaming d'Amazon. Il est nécessaire de prendre un abonnement pour avoir accès au visionnage du film. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.