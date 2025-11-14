Merteuil : c'est quoi cette adaptation libre des "Liaisons dangereuses" disponible sur HBO Max

Une nouvelle adaptation "Des Liaisons dangereuses" avec Anamaria Vartolomei, Diane Kruger et Vincent Lacoste, sort en streaming sur HBO Max.

Adaptation libre des Liaisons dangereuses, célèbre roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, Merteuil est une série en 6 épisodes de 52 minutes créée et écrite par Jean-Baptiste Delafon (Baron Noir, Maison close) et réalisée par Jessica Pallud (Maria). Il s'agit d'une fresque qui relate l'ascension de la marquise de Merteuil jusqu'à ce qu'elle devienne le personnage impitoyable que l'on connaît dans Les liaisons dangereuses.

Cette production originale française réunit un casting alléchant avec à l'affiche des acteurs tels que Anamaria Vartolomei dans le rôle de la jeune Isabelle de Merteuil, Vincent Lacoste dans celui de Valmont, Diane Kruger joue sa tante ou Lucas Bravo, connu pour son rôle dans Emily in Paris, qui incarne le comte de Gercourt. La série est disponible depuis le 14 novembre 2025 sur HBO Max.

Quelle est l'intrigue de Merteuil ?

La série nous transporte au cœur du XVIIIe siècle à Paris, pour découvrir l'histoire d'Isabelle de Merteuil, qui, après avoir été humiliée par Valmont à la fin de leur liaison, se lance dans une vertigineuse ascension. Pour l'héroïne, qui est partie des bas-fonds libertins pour finalement arriver à la cour de Louis XV, la morale n'a plus lieu d'être, tout ce qui compte, c'est de tracer sa propre voie dans un monde d'hommes et d'être enfin libre. Mais au bout du chemin, un choix déchirant l'attend : elle devra choisir entre la vengeance et l'amour.

Quels acteurs au casting de Merteuil ?

Anamaria Vartolomei : Isabelle de Merteuil

Vincent Lacoste : Valmont

Diane Kruger : Rosemonde

Lucas Bravo : Gercourt

Où voir Merteuil en streaming ?

La série Merteuil est sortie le 14 novembre 2025 sur HBO Max. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).