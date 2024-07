Emmy Awards 2024 : les nominations dévoilées, quelles séries peuvent espérer l'emporter ?

11:45 - Y a-t-il déjà des favoris dans la catégorie comédie des Emmy Awards ?

Les nominations des Emmy Awards seront connus ce mercredi à partir de 17h30 (heure française). Mais avant cela, des programmes font déjà figure de grands favoris. C'est le cas de The Bear, qui a déjà brillé lors de la dernière édition avec 6 récompenses et qui sera très certainement nommée ce soir. Dans les catégories comédies, elle devrait faire face à des séries déjà nommées régulièrement par le passé, notamment Hacks, Abbott Elementary, Larry et son nombril ou encore Only murders in the building. On en aura toutefois la certitude uniquement à l'annonce des nominations, dans quelques heures.