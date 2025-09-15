Emmy Awards 2025 : ces séries ont triomphé, voici le palmarès complet
Les Emmy Awards ont dévoilé leur palmarès cette nuit. "Adolescence", "The Pitt" ou "The Studio" sont ressorties vainqueurs.
La 77e édition des Emmy Awards s'est officiellement terminée. La cérémonie de remise de prix, qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine, a rendu son palmarès dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025. Grande favorite de la soirée, c'est bel et bien Adolescence qui s'est imposée dans la catégorie meilleure mini-série. Le jeune Owen Cooper, révélation du programme en 4 épisodes de Netflix et qui incarne un adolescent suspecté de meurtres, a notamment été récompensé du prix du meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série.
Côté séries comiques, les spectateurs des Emmy Awards ont pu assister au sacre attendu de The Studio, sacré dans les catégories Meilleure série et Meilleur acteur pour Seth Rogen. Jean Smart a, de son côté, remporté le titre de Meilleure actrice pour Hacks, tandis que sa consoeur Hannah Einbinder a été sacrée dans la catégorie des seconds rôles.
Rien de surprenant donc, mais c'est dans la catégorie dramatique que les prévisions ont été un peu bousculées. Alors que Severance était attendu pour faire un triomphe, elle ne s'est illustrée que pour des prix d'interprétations : Britt Lower a été sacrée meilleure actrice et Tramell Tillman a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle. La série d'Apple TV+ s'est inclinée face à The Pitt, qui a remporté les catégories reines du genre : Meilleure série dramatique, meilleur acteur dans uen série dramatique, meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique. Le palmarès complet est à retrouver ci-dessous.
08:32 - Owen Cooper devient le plus jeune acteur récompensé des Emmy Awards
Cette nuit, Adolescence a fait une razzia dans la catégorie mini-série. Le jeune Owen Cooper a notamment remporté l'Emmy du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation saisissante d'un jeune garçon accusé du meurtre d'une camarade de classe dans la série tournée en plan séquence. Âgé de 14 ans au moment du tournage, il est rentré dans l'histoire de la cérémonie comme le plus jeune acteur jamais primé : "C’est vraiment surréaliste. Quand j’ai commencé le théâtre il y a deux ans, je n’aurai jamais imaginé que je viendrai un jour aux États-Unis, et encore moins ici", a-t-il déclaré en acceptant sa récompense.
08:00 - Triomphe pour Stephen Colbert
Stephen Colbert a pris sa revanche. Deux mois seulement après l'annonce de l'arrêt de son Late Show en mai prochain pour des raisons financières (alors qu'une procédure judiciaire intentée par Donald Trump se déroulait au même moment avec la chaîne), le présentateur a reçu l'Emmy Award du Meilleur talk show. Il est ensuite arrivé, en tant que remettant de prix cette fois, avec son CV et une photo de lui, qu'il a remis à Harrison Ford dans l'espoir qu'il la transmette au réalisateur Steven Spielberg. "Quelqu’un embauche ?", a-t-il d'abord plaisanté, avant d'ajouter : "J’ai ici avec moi ce soir 200 candidats hautement qualifiés qui seront disponibles en juin". Le message est passé.
07:30 - La surprise de la soirée : "The Pitt" s'impose face à "Severance"
Tout le monde attendait une razzia de Severance dans la catégorie dramatique. La série avait déjà remporté plusieurs statuettes "techniques" quelques jours plus tôt. Mais c'est finalement The Pitt qui s'est imposée. La série hospitalière, dont la saison suit une journée de garde avec chaque épisode raconte une heure de garde, a été sacrée dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleur acteur ou encore Meilleure actrice dans un second rôle.
07:17 - Les grands gagnants des Emmy Awards
Les Emmy Awards ont rendu leur palmarès dans la nuit. L'occasion de sacrer les séries de l'année, et notamment The Pitt, Adolescence et The Studio qui se sont imposées dans leurs catégories respectives. A l'inverse, Severance, grande favorite de la catégorie dramatique avec 27 nominations au total, s'est contentée de prix d'interprétations.
02:00 - Les Emmy Awards débutent
C'est le moment tant attendu pour les fans de séries américaines ! La 77e cérémonie des Emmy Awards débute à Los Angeles. Vous pouvez la suivre en direct sur la chaîne cryptée Canal+ ou sur sa plateforme dédiée, myCanal (sur abonnement), afin de découvrir quels programmes seront sacrés. Au petit matin, Linternaute.com vous détaillera l'intégralité du palmarès et les temps forts de la soirée.
00:25 - Qui peut l'emporter dans la catégorie comédie ?
Un grand vainqueur semble se dessiner dans la catégorie comédie des Emmy Awards 2025. Il y a de fortes chances que ça soit The Studio, nommée à 23 reprises, qui soit sacrée ce soir. La série d'Apple TV+ (encore !) a séduit grâce à son portrait au vitriol d'Hollywood qui n'oublie jamais d'être drôle ou créatif. Dans la catégorie Meilleure série comique, d'autres programmes peuvent également espérer se distinguer : Shrinking, The Bear et Hacks font figure de front-runners.
14/09/25 - 23:05 - Les favoris dans la catégorie dramatique
Les Emmy Awards récompensent les séries en fonction de leur genre. Dans la catégorie dramatique, Severance semble parfaitement partie pour l'emporter. Elle cumule 27 nominations au total, et reste acclamée par la critique et le public depuis son lancement en 2022. Sa première saison avait reçu sept nominations, mais s'était inclinée face à Succession. La roue va-t-elle tourner ? D'autres séries peuvent espérer se démarquer cette nuit dans la catégorie dramatique : Andor, The Pitt, Slow Horses, The Last of Us peuvent également créer la surprise et se distinguer. Un match plutôt serré qui témoigne d'un excellent cru 2025 !
14/09/25 - 21:00 - Sur quelle plateforme de streaming suivre les Emmy Awards ?
Les Emmy Awards sont diffusés à la télévision en France sur Canal+. Et en streaming ? Sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Un dispositif spécial est ainsi proposé via l'application, qui se trouve à la fois sur smartphone, consoles et télévisions connectées. Encore une fois, il faut toutefois souscrire un abonnement à la chaîne cryptée pour y avoir accès. Le tarif de base débute à 19,99 euros par mois pendant 24 mois, avant que le prix n'augmente à 32,99 euros par mois.
Le palmarès des Emmy Awards
- Meilleure série dramatique : The Pitt
- Meilleure série comique : The Studio
- Meilleure mini-série : Adolescence
- Meilleur acteur dans une série dramatique : Noah Wyle dans The Pitt
- Meilleure actrice dans une série dramatique : Britt Lower dans Severance
- Meilleur acteur dans une série comique : Seth Rogen dans The Studio
- Meilleure actrice dans une série comique : Jean Smart dans Hacks
- Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Steven Graham dans Adolescence
- Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Cristin Milioti dans The Penguin
- Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique : Katherine LaNasa dans The Pitt
- Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique : Tramell Tillman dans Severance
- Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique : Hannah Einbinder dans Hacks
- Meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique : Jeff Hiller dans Somebody somewhere
- Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm : Erin Doherty dans Adolescence
- Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm : Owen Cooper dans Adolescence
Les nominations aux Emmy Awards 2025
Meilleure série dramatique :
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure série comique :
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody wants this
- Only murders in the building
- Shrinking
- The Studio
- What we do in the shadows
Meilleure mini-série :
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Pedro Pascal (The Last of Us)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt)
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates (Matlock)
- Sharon Horgan (Bad Sisters)
- Britt Lower (Severance)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
Meilleur acteur dans une série comique :
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Seth Rogen (The Studio)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
- Jeremy Allen White (The Bear)
Meilleure actrice dans une série comique :
- Uzo Aduba (The Residence)
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Jean Smart (Hacks)
Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :
- Colin Farrell (The Penguin)
- Stephen Graham(Adolescence)
- Jake Gyllenhall (Présumé innocent)
- Brian Tyree Henry (Dope Thief)
- Cooper Koch (Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story)
Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm :
- Cate Blanchett (Disclaimer)
- Meghann Fahy(Sirens)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Cristin Milioti (The Penguin)
- Michelle Williams (Dying for sex)
Meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique :
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shrinking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
