Emmy Awards 2025 : ces séries ont triomphé, voici le palmarès complet

Les Emmy Awards ont dévoilé leur palmarès cette nuit. "Adolescence", "The Pitt" ou "The Studio" sont ressorties vainqueurs.

La 77e édition des Emmy Awards s'est officiellement terminée. La cérémonie de remise de prix, qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine, a rendu son palmarès dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025. Grande favorite de la soirée, c'est bel et bien Adolescence qui s'est imposée dans la catégorie meilleure mini-série. Le jeune Owen Cooper, révélation du programme en 4 épisodes de Netflix et qui incarne un adolescent suspecté de meurtres, a notamment été récompensé du prix du meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série.

Côté séries comiques, les spectateurs des Emmy Awards ont pu assister au sacre attendu de The Studio, sacré dans les catégories Meilleure série et Meilleur acteur pour Seth Rogen. Jean Smart a, de son côté, remporté le titre de Meilleure actrice pour Hacks, tandis que sa consoeur Hannah Einbinder a été sacrée dans la catégorie des seconds rôles.

Rien de surprenant donc, mais c'est dans la catégorie dramatique que les prévisions ont été un peu bousculées. Alors que Severance était attendu pour faire un triomphe, elle ne s'est illustrée que pour des prix d'interprétations : Britt Lower a été sacrée meilleure actrice et Tramell Tillman a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle. La série d'Apple TV+ s'est inclinée face à The Pitt, qui a remporté les catégories reines du genre : Meilleure série dramatique, meilleur acteur dans uen série dramatique, meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique. Le palmarès complet est à retrouver ci-dessous.