Emmy Awards 2025 : cette série fait la course largement en tête et pourrait tout rafler

Les Emmy Awards ont dévoilé leurs nominations le 15 juillet 2025. Voici les séries qui sont déjà favorites pour remporter un prix.

Chaque année, les Emmy Awards récompensent le meilleur de la télévision américaine. Il s'agit de célébrer les dernières productions de l'année écoulée et le travail de tous les artisans du petit écran. Ce mardi 15 juillet 2025, les organisateurs ont dévoilé les nominations de la 77e édition, qui se tiendra le 14 septembre à Los Angeles.

Dans la catégorie des séries dramatiques, Severance s'impose avec 27 nominations, dont une citation dans la catégorie Meilleure série du genre. On peut imaginer sans peine au moins une récompense en septembre prochain, et il fait figure d'immense favori de cette 77e édition des Emmy Awards. Mais attention, d'autres programmes sont en embuscade : The White Lotus (23 nominations), The Pitt (16 nominations), Andor (14 nominations) et The Last of Us (16 nominations) se sont distingués cette année et cumule de nombreuses nominations.

© Apple TV+

Dans la catégorie comédie, The Studio est nommé à 23 reprises et peut créer la surprise avec son portrait au vitriol d'Hollywood (et sa palette de guest stars). Autrement, la compétition se répète. On retrouve en effet les mêmes programmes habituels : Hacks est attendue pour triompher (14 nominations, et Jean Smart pourrait remporter un nouveau trophée dans la catégorie Meilleure actrice), tandis que la comédie dramatique The Bear (13 nominations) pourrait ainsi remporter une nouvelle salve de récompenses, à moins qu'Abbott Elementary (6 nominations), sitcom plus traditionnelle, ne réussisse à se démarquer. Retrouvez le récapitulatif des principales nominations aux Emmy Awards ci-dessous, avant le palmarès qui sera dévoilé le 14 septembre.

Dans la catégorie mini-série, et on prévoit déjà une pluie de récompenses : The Penguin cumule le plus de nominations (24 au total, beaucoup qui sont techniques dans les catégories maquillage, production, montage...). Mais on le voit mal l'emporter face à Adolescence, phénomène surprise du début d'année sur Netflix. Véritable prouesse narrative et technique, la série britannique est nommée à 13 reprises dans la catégorie des mini-séries, et semble bien partie pour remporter une marée de statuettes. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de rival qui peut faire le poids dans cette catégorie cette année...

Meilleure série dramatique :

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Meilleure série comique :

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody wants this

Only murders in the building

Shrinking

The Studio

What we do in the shadows

Meilleure mini-série :

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Sterling K Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Kathy Bates (Matlock)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Meilleur acteur dans une série comique :

Adam Brody (Nobody Wants This)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Meilleure actrice dans une série comique :

Uzo Aduba (The Residence)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :

Colin Farrell (The Penguin)

Stephen Graham(Adolescence)

Jake Gyllenhall (Présumé innocent)

Brian Tyree Henry ( Dope Thief )

) Cooper Koch (Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm :

Cate Blanchett (Disclaimer)

Meghann Fahy(Sirens)

Rashida Jones (Black Mirror)

Cristin Milioti (The Penguin)

Michelle Williams (Dying for sex)

