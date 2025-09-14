Emmy Awards 2025 : comment suivre le palmarès ?
Les Emmy Awards dévoilent leur palmarès dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025. Heure, visionnage, favoris, on vous dit tout.
C'est le grand soir. Les Emmy Awards, cérémonie de récompense américaine dédiée à la télévision, dévoile son palmarès ce dimanche 14 septembre 2025. Avec le décalage horaire, la 72e édition a lieu en France dans la nuit du dimanche au lundi. Il est possible de la suivre en direct grâce à la chaîne Canal+, qui retransmet le tapis rouge à partir de 01h, ou sur l'application myCanal pour le visionnage en streaming. La cérémonie, elle, débute officiellement à 02h pour s'achever trois heures plus tard environ.
Le palmarès complet des Emmy Awards 2025 est donc connu à partir de 5 heures du matin. Mais rien n'empêche de faire des pronostics en se basant sur les favoris. Dans la catégorie des séries dramatiques, Severance s'impose avec 27 nominations, dont une citation dans la catégorie Meilleure série dramatique. On peut imaginer sans peine cet immense favori repartir avec au moins une récompense. Mais attention, d'autres programmes sont en embuscade : The White Lotus (23 nominations), The Last of Us (16 nominations), Andor (14 nominations) et The Pitt (13 nominations) se sont distingués cette année et cumule de nombreuses nominations.
Sacre attendu pour The Studio
Dans la catégorie comédie, les spécialistes prévoient déjà une razzia pour The Studio. Portrait au vitriol d'Hollywood servi par une palette de guest stars très connus, la série d'Apple TV+ est nommé à 23 reprises. A moins que Shrinking ne crée la surprise ? Il n'est pas non plus impossible que les votants des Emmy Awards plébiscitent les programmes qu'il a l'habitude de couronner, comme Hacks (14 nominations, et Jean Smart pourrait remporter un nouveau trophée dans la catégorie Meilleure actrice) ou The Bear (13 nominations). A moins qu'Abbott Elementary (6 nominations), sitcom plus traditionnelle, ne réussisse à se démarquer.
Dans la catégorie mini-série, The Penguin cumule le plus de nominations (24 au total). La série est très populaire, mais elle peut s'incliner face à Adolescence, phénomène surprise du début d'année sur Netflix. Véritable prouesse narrative et technique, la série britannique est nommée à 13 reprises dans la catégorie des mini-séries, et semble bien partie pour remporter une marée de statuettes. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'autres rivaux qui peuvent faire le poids dans cette catégorie cette année...
17:00 - A quelle heure suivre les Emmy Awards ?
Avec le décalage horaire entre la France et Los Angeles, pas évident de suivre les Emmy Awards en direct pour voir ses séries préférées couronnées (ou repartir bredouille). La 77e cérémonie est à suivre dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025. Après le tapis rouge, la cérémonie débute officiellement à 2 heures du matin, et s'achève vers environ 5 heures du matin en France.
Les nominations aux Emmy Awards 2025
Meilleure série dramatique :
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure série comique :
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody wants this
- Only murders in the building
- Shrinking
- The Studio
- What we do in the shadows
Meilleure mini-série :
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Pedro Pascal (The Last of Us)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt)
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates (Matlock)
- Sharon Horgan (Bad Sisters)
- Britt Lower (Severance)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
Meilleur acteur dans une série comique :
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Seth Rogen (The Studio)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
- Jeremy Allen White (The Bear)
Meilleure actrice dans une série comique :
- Uzo Aduba (The Residence)
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Jean Smart (Hacks)
Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :
- Colin Farrell (The Penguin)
- Stephen Graham(Adolescence)
- Jake Gyllenhall (Présumé innocent)
- Brian Tyree Henry (Dope Thief)
- Cooper Koch (Monsters : the Lyle and Erik Menendez Story)
Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm :
- Cate Blanchett (Disclaimer)
- Meghann Fahy(Sirens)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Cristin Milioti (The Penguin)
- Michelle Williams (Dying for sex)
