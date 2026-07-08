Emmy Awards 2026 : les nominations tombent aujourd'hui, nos pronostics et nos favoris

Les Emmy Awards est une cérémonie de remise de prix qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine. Les nominations 2026 sont dévoilées ce mercredi 8 juillet, découvrez les prédictions de Linternaute.

Chaque année, les Emmy Awards récompensent le meilleur de la télévision américaine. Cette cérémonie de remise de prix est l'équivalent des César ou des Oscars, mais exclusivement pour les séries et programmes télévisés. Il permet de récompenser les fictions qui ont fait sensation l'année écoulée, ainsi que les prestations marquantes.

La prochaine édition est programmée pour le 14 septembre 2026 au Microsoft Theatre de Los Angeles et viendra récompenser les programmes diffusés entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Les nommés seront dévoilées ce mercredi 8 juillet 2026, à 17h30, heure parisienne.

En attendant de découvrir les nominations des Emmy Awards, nous nous sommes prêtés au jeu des pronostics et nous avons tenté de deviner qui pourrait être nommé cette année. Pour établir ces listes, nous nous sommes focalisés sur les séries qui ont le plus fait parler d'elles cette année, ainsi que l'historique des Emmy Awards et les prédictions des médias américains, tout en mentionnant tout de même nos chouchous personnels. Découvrez nos prédictions ci-dessous, avant l'annonce de l'ensemble des nominations ce mercredi à 17h30.

Meilleure série dramatique :

Pour la catégorie Meilleure série dramatique, Linternaute imagine Pluribus, The Pitt, Slow Horses, Task et Paradise nommées. Elles pourraient être rejoint par The Diplomat, habitué de cette catégorie, ou encore A Knight of the Seven Kingdoms, si la série issue de l'univers de Game of Thrones n'est pas considérée comme comique. On imagine en revanche que ça sera The Pitt qui sortira vainqueur.

Meilleure série comique :

Plusieurs concurrents de choix peuvent être nommé pour l'Emmy de la Meilleure série comique : on devrait aisément retrouver des habitués de cette catégorie, comme The Bear, Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building ou Shrinking. Parmi les nouveautés qui pourraient intégrer la liste en 2026, citons Rooster et surtout l'excellente Widow's Bay. C'est cette dernière que l'on aimerait voir gagner en septembre.

Meilleure mini-série :

La catégorie mini-série des Emmy Awards réunit généralement des séries dites "prestiges" : DTF St Louis, Love Story ou Half Man pourraient être nommées. La question est de savoir si la saison 2 d'Acharnés intégrera cette catégorie (puisque l'intrigue est indépendante de la saison 1), ou si elle rejoindra l'une des deux autres catégories. Pour le gagnant, on imagine une victoire de DTF ST. Louis.

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Pour faire nos pronostics de cette catégorie, on prend les acteurs masculins principaux des séries dramatiques citées plus haut. Noah Wyle (The Pitt), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task) ou Sterling K. Brown (Paradise) ont de grandes chance d'être nommés. On imagine une victoire de Noah Wyle si sa nomination est confirmée.

Meilleure actrice dans une série dramatique :

On procède de la même manière pour nos pronostics dans la catégorie Meilleure actrice : Rhea Seehorn (Pluribus) et Keri Russell (The Diplomat) ont de grandes chances d'être nommées. Zendaya (Euphoria) et Chase Infinity (The Testaments) pourraient également être dans la course. La victoire de Rhea Seehorn serait évidente dans ce cas de figure.

Meilleur acteur dans une série comique :

Piochons dans les acteurs des meilleures séries comiques de l'année pour établir nos pronostics : on peut imaginer des nominations de Jeremy Allen White (The Bear), Jason Segel (Shrinking), Martin Short ou Steve Martin (Only Murders in the Building), Steve Carrell (Rooster) ou Matthew Rhys (Widow's Bay). Pour nous, il n'y a pas photo, dans ce cas de figure, ce serait Matthew Rhys qui mériterait de l'emporter.

Meilleure actrice dans une série comique :

On imagine les nominations de plusieurs habituées de la compétition des Emmy Awards : Jean Smart (Hacks), Quinta Brunson (Abbott Elementary) ou Ayo Edebiri (the Bear). Une nomination d'Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles) ou de Lisa Kudrow (The Comeback) ne seraient pas volées. Si l'on se fie aux années précédentes, Jean Smart a toutes les chances d'ajouter un nouveau trophée à sa collection.

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :

Dans la catégorie "Meilleur acteur dans une mini-série", les pronostics ne sont pas si évidents. Charlie Hunnam (Monster : The Ed Gein Story), Jamie Bell (Mon Petit Renne) ou Oscar Isaac (Acharnés) peuvent être nommés. Matthew Rhys peut aussi être présent pour The Beast in me. On aimerait bien voir une victoire d'Oscar Isaac, qui donne tout dans la seconde saison d'Acharnés.

Meilleur actrice dans une mini-série ou un téléfilm :

Pour l'Emmy de la meilleure actrice dans une mini-série, on imagine sans mal une nomination pour Sarah Snook (All her fault), Sarah Pidgeon (Love Story) ou encore Carey Mulligan (Acharnés). Claire Danes pourrait également être présente pour The Beast in me. Pour cette catégorie, Linternaute n'a pas de préférence pour le gagnant.

Meilleure acteur dans un second rôle dans une série dramatique :

Dans la catégorie des seconds rôles, on imagine sans mal The Pitt mener la danse. Plusieurs acteurs de la série peuvent être nommés : Patrick Ball, Shawn Hatosy ou Gerran Howell sont des concurrents très sérieux. Mais la série ne sera pas la seule en compétition, puisqu'on peut imaginer sans mal des nominations pour Jack Lowden (Slow Horses), Tom Pelphrey (Task) ou Billy Crudup (The Morning Show). C'est tout de même l'interprétation de Patrick Ball dans The Pitt qui aurait notre préférence dans cette catégorie.

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique :

Comme pour les acteurs, la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique devrait être dominé par les actrices de The Pitt : Taylor Dearden, Supriya Ganesh, Isa Briones, Katherine LaNasa ou Sepideh Moafi peuvent prétendre à une nomination aux Emmy Awards. Face à elles, Karolina Wydra (Pluribus) ou Julianne Nicholson (Paradise) peuvent tenter de tirer leur épingle du jeu. Mais pour Linternaute, le prix pourrait revenir à Katherine LaNasa ou Sepideh Moafi.

Meilleure acteur dans un second rôle dans une série comique :

Plusieurs grands noms peuvent concourir à un Emmy Award dans la catégorie du Meilleur acteur dans une série comique : Harrison Ford (Shrinking), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Stephen Root (Widow's Bay) ou Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles) nous semblent des concurrents sérieux. On aimerait toutefois voir Harrison Ford récompensé en septembre prochain.

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique :

Parmi les seconds rôles féminins marquants des séries comiques de l'année, citons Hannah Einbinder et Meg Stalter (Hacks), Kate O'Flynn (Widow's Bay), Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles) ou Jessica Williams (Shrinking). On aimerait que la récompense revienne à Kate O'Flynn, si cette dernière est nommée.

Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm :

Qui pourrait remporter l'Emmy Award du Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ? Réponse en septembre, mais si on doit déjà s'amuser à établir des pronostics, voici les noms que nous citerons : Jason Bateman et David Harbour (DTF St Louis), Richard Gadd (Half Man) ou Jonathan Banks (The Beast in Me) ont des chances d'être nommés. On aimerait voir une victoire de David Harbour, bouleversant dans DTF St Louis.

Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm :

Pour l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série, on prédit les nominations de Linda Cardellini (DTF St. Louis), Laurie Metcalf (Monster), Naomi Watts et Grace Gummer (Love Story). Une victoire de Linda Cardellini ne nous semblerait pas déméritée.