Quand et comment suivre les Emmy Awards 2024 depuis la France ?

La cérémonie qui récompense le meilleur de la télévision américaine a lieu dans la nuit du dimanche au lundi aux Etats-Unis. On vous explique comment la suivre depuis la France.

L'heure de la célébration a sonné pour la télévision américaine. Les Emmy Awards, soirée de remise de prix récompensant le meilleur du petit écran us (séries, téléréalité, late show...) a lieu ce dimanche 15 septembre à Los Angeles. En raison du décalage horaire, la soirée a lieu dans la nuit de dimanche à lundi en France, à 2 heures du matin. Et il est bien évidemment possible de suivre en direct la révélation des meilleures séries de l'année écoulée, puisque la cérémonie est diffusée en direct sur Canal+. C'est à partir de 23h20 que débute cette soirée spéciale, avant la retransmission de la cérémonie officielle.

Avant même le début de la soirée, des favoris commençaient à se dégager. Dans les catégories séries dramatiques, Shogun a toutes les chances de remporter des statuettes tant la série a conquis les Etats-Unis, même si The Crown, qui est en compétition pour la dernière fois, pourrait également faire figure de candidat sérieux.

Dans la catégorie Meilleure série comique, le match se jouera très probablement entre Abbott Elementary et The Bear, même si cette dernière a des accents dramatiques prononcés. Dans la catégorie mini-série, Mon Petit Renne pourrait tirer son épingle du jeu, même si la compétition sera serrée avec True Detective, Fargo, Lessons in Chemistry ou Ripley. Plus bas dans cet article, retrouvez l'ensemble des nominations 2024.

La prochaine édition des Emmy Awards se tiendra le 15 septembre prochain, aux Etats-Unis. Cette cérémonie, qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine, aura lieu seulement 8 mois après l'édition précédente. Pour cause, la 75e édition a été décalée au mois de janvier en raison de la grève des acteurs et des scénaristes qui a paralysé l'industrie de mai à septembre, mettant à l'arrêt des projets et empêchant l'événement de se tenir à la rentrée comme c'est traditionnellement le cas.

Meilleure série dramatique :

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr and Mrs Smith

Slow Horses

Le problème à trois corps

Shogun

Meilleure série comique :

Abbott Elementary

The Bear

Curb your enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dog

What we do in the Shadows

Meilleure mini-série :

Mon Petit Renne

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective : Night Country.

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr and Mrs Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr and Mrs Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show).

Meilleur acteur dans une série comique :

Matt Berry (What we do in the Shadows)

Larry David (Curb your enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

D'Pharaoh Woon-a-tai (Reservation Dogs)

Meilleure actrice dans une série comique :

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only murders in the building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale).

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Mon petit Renne)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud : Capote vs the Swan)

Andrew Scott (Ripley)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm :

Jodie Foster (True Detective : Night Country)

Brie Larson (Lessons in Chemistry)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud : Capote vs the Swan)

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique :

Christine Baranski, The Gilded Age

Nicole Beharie, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Greta Lee, The Morning Show

Lesley Manville, The Crown

Karen Pittman, The Morning Show

Holland Taylor, The Morning Show

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique :

Tadanobu Asano, Shogun

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jon Hamm, The Morning Show

Takehiro Hira, Shogun

Jack Lowden, Slow Horses

Jonathan Pryce, The Crown

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique :

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colon-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph Abbott Elementary

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique :

Lionel Boyce, The Bear

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss Bachrach, The Bear

Paul Rudd, Only murders in the building

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Bowen Yang, Saturday Night Live

Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm :

Dakota Fanning, Ripley

Lily Gladstone, Under the bridge

Jessica Gunning, Mon petit renne

Aja Naomi King, Lessons in Chemistry

Diane Lane, Feud : Capote vs the Swan

Kali Reis, True Detective : Night Country

Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm :