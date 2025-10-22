Nobody Wants This : la saison 2 de la série romantique arrive jeudi sur Netflix, à quelle heure ?

Après le succès de ses premiers épisodes, la rom-com "Nobody Wants This" revient pour une saison 2 le 23 octobre 2025.

L'automne est la saison des films d'horreur et des comédies romantiques réconfortantes. Netflix l'a bien compris en proposant les deux genres en cette période. Le 23 octobre 2025, la plateforme de streaming met en ligne la saison 2 de Nobody Wants This. La première saison, sortie l'an dernier, avait charmé les abonnés et a été rapidement renouvelée pour une suite. Les 10 épisodes sont à voir à partir de 9h01 ce jeudi.

Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach) campent les rôles de Joanne et Noah, une agnostique et un rabbin. Un couple pour le moins improbable, donc, et pourtant, la romance est bien réelle, car elle s'inspire de la propre histoire d'amour d'Erin Foster, l'actrice et écrivaine qui a imaginé Nobody Wants This.

"Cette série est basée sur la seule bonne décision que j'ai jamais prise : tomber amoureuse d'un gentil garçon juif", expliquait Foster à Tudum lors de la sortie de la saison 1. "Mais j'ai réalisé qu'il était bien plus difficile d'être heureux que d'être malheureux (il n'y a pas de quoi se plaindre). J'ai donc créé cette série sur la difficulté de trouver la bonne personne, de quelque manière que ce soit".

Quelle est l'intrigue de Nobody Wants This ?

Nobody Wants This est une comédie qui retrace la naissance d'une histoire d'amour entre Noah, un rabbin peu conventionnel habitué à jouer la sécurité, et Joanne, une agnostique qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais qu'en sera-t-il de Rebecca, la petite amie juive "parfaite" de Noah qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il la demande en mariage ? Cette relation improbable offrira du divertissement et posera la question de savoir si les projets du duo sont totalement bouleversés ou s'ils ne font en fait que se rejoindre enfin.

Quels acteurs au casting de Nobody Wants This ?

Kristen Bell : Joanne

Adam Brody : Noah

Justine Lupe : Morgan

Timothy Simons : Sasha

Paul Ben-Victor : Ilan

Tovah Feldshuh : Bina

Jackie Tohn : Esther

Michael Hitchcock : Henry

Sherry Cola : Ashley

Shiloh Bearman : Miriam

Stephanie Faracy : Lynn

Emily Arlook : Rebecca

Où voir Nobody Wants This en streaming ?

Les fans de rom-com peuvent découvrir la première saison de Nobody Wants This depuis le 26 septembre 2024, la seconde dès le 23 octobre 2025, toutes deux sur Netflix. Pour cela, il suffit d'être abonné. La plateforme de streaming propose également un large choix de films et séries comme The Good Place (avec Kristen Bell) ou American Fiction (avec Adam Brody). Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).