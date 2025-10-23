Nobody Wants This : on a vu la saison 2 avant sa sortie sur Netflix, et on a été déçus

La comédie romantique avec Kristen Bell et Adam Brody est de retour pour une seconde saison sur Netflix. Mais la série n'a déjà plus grand chose de nouveau à raconter.

En 2024, les abonnés de Netflix ont fondu en découvrant les 10 épisodes de Nobody Wants This. La série romantique d'Erin Foster a charmé les spectateurs en racontant l'histoire d'amour de Joanne (Kristen Bell), animatrice d'un podcast, et Noah (Adam Brody), un rabbin progressiste. Ce qui les oppose : leurs cultures et leurs croyances. Le couple est de retour le 23 octobre pour une saison 2.

Malheureusement, cette suite en dix épisodes se révèle aussi tiède que le Los Angeles édulcoré qui lui sert de décor. Là où on avait pu être charmé par la manière dont ces deux personnages que tout oppose tombent amoureux, et la volonté affichée de dessiner les contours d'une relation saine basée sur la communication, la saison 2 ronronne et reste campée sur ses appuis. Le couple principal se retrouve confronté aux mêmes problèmes que dans la saison 1, sans les étincelles des débuts et des premières fois.

La seule source de conflit du couple : la peur de l'engagement de Noah, et surtout la conversion au judaïsme de Joanne. Alors qu'on pensait le problème résolu à la fin de la saison 1 (Joanne décide de rompre pour ne pas être un obstacle à sa carrière de rabbin, mais Noah la rattrape en suggérant que cela n'a pas d'importance et que leur couple est plus important que leurs différences culturelles), il revient en force dans cette suite sans que ce soit raccord ou cohérent.

Soit Joanne se convertit, soit c'est la rupture. Pas de troisième voie possible, et c'est bien dommage. En attendant, c'est le statu quo et le couple se révèle plus que fébrile. Si l'intention d'explorer les problématiques du couple d'aujourd'hui est louable, l'exécution manque, elle, de modernité. Le final, happy end grossier et répétitif, témoigne du cruel manque d'idées des scénaristes.

Reste l'exploration bienvenue des personnages incarnés par Timothy Simons, Justine Lupe et Jackie Tohn. En cherchant à sauver son mariage, le premier fait preuve d'une tendresse et d'une douceur attendrissantes. La seconde révèle ses doutes et ses fragilités, désespérée de connaître, elle aussi, le bonheur conjugal à tout prix, et de rentrer dans les cases. La troisième se lasse de la banalité et de l'usure qu'une relation longue peut entraîner, le tout avec culpabilité.

Malheureusement, ces intrigues restent en surface et manquent de relief, comme si les scénaristes se forçaient à passer par ce chemin pour s'offrir, plus tard, la possibilité d'un couple entre le frère de Noah et la sœur de Joanne, sans le poids de l'infidélité. Mécanique, comme le reste de la saison.

