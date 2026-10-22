Nobody Wants This : on a vu la saison 3, la série Netflix devrait faire un gros changement pour la suite

La comédie romantique avec Kristen Bell et Adam Brody est de retour pour une troisième saison sur Netflix ce jeudi 22 octobre. Et il est temps que la série opère un gros changement. Notre avis.

En 2024, les abonnés de Netflix ont fondu en découvrant les 10 épisodes de Nobody Wants This. La série romantique d'Erin Foster a charmé les spectateurs en racontant l'histoire d'amour de Joanne (Kristen Bell), animatrice d'un podcast, et Noah (Adam Brody), un rabbin progressiste. Ce qui les oppose : leurs cultures et leurs croyances.

Après une saison 2 très tiède, Nobody Wants This fait son retour pour une troisième saison sur Netflix ce jeudi 22 octobre. Dans ces nouveaux épisodes, Noah et Joanne vivent un amour comblé : le premier cherche à récupérer son ancien poste, la seconde prépare sa reconversion au judaïsme.

Pas une ombre ne vient ternir leur bonheur, ou seulement des broutilles qui seront toujours évacuées très rapidement. Pour eux, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme si les scénaristes ne savaient pas trop quoi raconter sur un couple heureux (c'est pourtant possible, Friends l'a montré avec Monica et Chandler par le passé). Même Kristen Bell et Adam Brody, aussi charmants qu'ils soient, n'arrivent pas à donner de la saveur à cette intrigue pas déplaisante, mais très plate.

Si on ne s'est pas ennuyés devant ces nouveaux épisodes, c'est qu'ils mettent, heureusement, davantage l'accent sur les personnages secondaires incarnés par Timothy Simons, Justine Lupe et Jackie Tohn. Le frère de Noah fait face à sa rupture avec son épouse, tandis que la sœur de Joanne s'interroge sur sa place, maintenant que sa soeur est obnubilée par sa relation amoureuse. L'épisode le plus réussi, et probablement l'un des plus romantiques, est même celui où Noah et Joanne ne font que des apparitions fugaces, comme pour rappeler qu'ils existent, pour se concentrer sur la relation ambiguë (depuis la première saison) entre Morgan et Sasha.

Sans eux, la saison 3 de Nobody Wants This ne serait qu'un fleuve tranquille, sans aucun remous ni aucune intrigue et... on s'ennuierait beaucoup. Si la série romantique de Netflix veut continuer sur la voie du succès, à notre avis, il faudrait que la suite remettre Sasha, Morgan et Esther au centre, quitte à ce que ses héros originels deviennent secondaires. Ou sinon leur donner des intrigues un peu savoureuses qui sortent davantage des sentiers balisés.

Quelle est l'intrigue de Nobody Wants This ?

Nobody Wants This est une comédie qui retrace la naissance d'une histoire d'amour entre Noah, un rabbin peu conventionnel habitué à jouer la sécurité, et Joanne, une agnostique qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais qu'en sera-t-il de Rebecca, la petite amie juive "parfaite" de Noah qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il la demande en mariage ? Cette relation improbable offrira du divertissement et posera la question de savoir si les projets du duo sont totalement bouleversés ou s'ils ne font en fait que se rejoindre enfin.

Quels acteurs au casting de Nobody Wants This ?

Kristen Bell : Joanne

Adam Brody : Noah

Justine Lupe : Morgan

Timothy Simons : Sasha

Paul Ben-Victor : Ilan

Tovah Feldshuh : Bina

Jackie Tohn : Esther

Michael Hitchcock : Henry

Sherry Cola : Ashley

Shiloh Bearman : Miriam

Stephanie Faracy : Lynn

Emily Arlook : Rebecca

Où voir Nobody Wants This en streaming ?

Les fans de rom-com peuvent découvrir la première saison de Nobody Wants This depuis le 26 septembre 2024, la seconde depuis le 23 octobre 2025, et la troisième depuis le 22 octobre 2026, toutes sur Netflix. Pour cela, il suffit d'être abonné. La plateforme de streaming propose également un large choix de films et séries comme The Good Place (avec Kristen Bell) ou American Fiction (avec Adam Brody). Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).